Es wird berichtet, dass der russische Experte die Spiele der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft verfolgt hat. Er betonte, dass allein die Qualifikation für ein so bedeutendes Turnier ein großer Erfolg sei, und ging auf die Stärken und Schwächen des Teams ein.

Der ehemalige Stürmer der russischen Nationalmannschaft und erfahrene Trainer Igor Kolywanow teilte in einem Interview mit «Sport24» seine Gedanken und Erwartungen vor dem Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Russland und Usbekistan in Taschkent. Seiner Meinung nach müssen die russischen Spieler in dieser Begegnung unbedingt auf Sieg spielen.

«Natürlich habe ich die Spiele von Usbekistan bei der Weltmeisterschaft verfolgt. Ehrlich gesagt haben sie nicht sehr souverän gespielt. Aber für eine Mannschaft, die es zur Weltmeisterschaft geschafft hat, ist das bereits ein großer Erfolg. Die usbekische Nationalmannschaft zeichnet sich durch ihren Kampfgeist aus und hat Spieler mit gutem Niveau im Kader. Das Team hat bis zum Schluss gekämpft und alles versucht. Vielleicht fehlte es an Erfahrung und Klasse, um mit den starken Gegnern aus Europa auf Augenhöhe zu konkurrieren», — sagte Igor Kolywanow.

Parameter des Trainingslagers der russischen Nationalmannschaft Daten und Details Erstes Freundschaftsspiel Am 12. November in Taschkent gegen Usbekistan Zweites Freundschaftsspiel Am 17. November in Krasnodar gegen Venezuela Expertenmeinung Igor Kolywanow (ehemaliger Stürmer und Trainer) Kernbotschaft «Russland muss gegen Usbekistan gewinnen, wir haben genug junge und vielversprechende Spieler im Kader»

«Russland wird gewinnen» — Kolywanow über das kommende Spiel

Kolywanow betonte besonders, dass die russische Nationalmannschaft über talentierte und junge Spieler verfüge und das Team daher wettbewerbsfähig sei. Seiner Meinung nach sollte Russland in jeder Hinsicht überlegen sein und das Spiel in Taschkent für sich entscheiden.

«Russland muss gegen Usbekistan gewinnen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, im Kader gibt es genug junge, vielversprechende und aufstrebende Spieler. Wir sind wettbewerbsfähig und müssen guten Fußball zeigen. Ich denke, Russland wird gewinnen», — schloss der Experte.

Zur Erinnerung: Im Rahmen des aktuellen Trainingslagers trifft die russische Nationalmannschaft am 12. November in Taschkent auf Usbekistan und empfängt am 17. November in Krasnodar die Nationalmannschaft von Venezuela.

Was denken Sie, wie fundiert sind die Ansichten des bekannten Trainers und welche Mannschaft wird im Freundschaftsspiel in Taschkent die Oberhand behalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!