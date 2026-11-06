Kader der russischen Nationalmannschaft für das Spiel gegen Usbekistan bekannt gegeben

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Kader der russischen Nationalmannschaft für das Spiel gegen Usbekistan bekannt gegeben

Der Cheftrainer der russischen Nationalmannschaft, Waleri Karpin, hat den endgültigen erweiterten Kader für die internationalen Freundschaftsspiele im November bekannt gegeben. Die Russen erwarten am 12. November ein äußerst interessantes und wichtiges Testspiel gegen die usbekische Nationalmannschaft sowie am 17. November ein Duell gegen Venezuela.

Insgesamt wurden 28 Spieler in den von Karpin vorgelegten Kader berufen. Darunter befinden sich nicht nur Leistungsträger der RPL, sondern auch wichtige Legionäre, die in renommierten europäischen und amerikanischen Ligen spielen.

Vollständiger Kader: Verteilung nach Positionen

Der Kader der russischen Nationalmannschaft sieht wie folgt aus:

  • Torhüter: Matwei Safonow (Paris Saint-Germain, Frankreich), Stanislaw Agkazew (FK Krasnodar), Maxim Borisko (ZSKA Moskau);

  • Abwehr: Kirill Danilow, Danil Krugowoi (beide ZSKA Moskau), Jewgeni Morosow, Alexander Siljanow (beide Lokomotive Moskau), Andrei Langowitsch, Wiktor Melechin (beide FK Rostow), Mingijan Bewejew (Baltika Kaliningrad), Ilja Wachanija (FK Krasnodar), Turpal-Ali Ibischew (Achmat Grosny), Maxim Ossipenko (Dynamo Moskau);

  • Mittelfeld: Matwei Kisljak, Iwan Obljakow (beide ZSKA Moskau), Danil Pruzew, Nail Umjarow (beide Spartak Moskau), Danil Glebow (Dynamo Moskau), Artjom Karpukas (Zenit St. Petersburg), Alexej Mironow (FK Rostow), Alexej Batrakow (Galatasaray, Türkei);

  • Sturm: Alexander Golowin (AS Monaco, Frankreich), Alexej Mirantschuk (Atlanta United, USA), Konstantin Tjukawin, Jaroslaw Gladischew (beide Dynamo Moskau), Nikolai Komlitschenko (Lokomotive Moskau), Kirill Glebow (ZSKA Moskau), Letschi Sadullajew (Achmat Grosny).

Stars im Fokus vor dem Spiel in Taschkent

Für die usbekischen Fans ist das bevorstehende Spiel von großem Interesse:

  • Vertreter europäischer Spitzenklubs: Die Ankunft von Matwei Safonow, Torhüter von Paris Saint-Germain, und Alexander Golowin, dem Leistungsträger der AS Monaco, in Taschkent steigert das Ansehen der Partie erheblich;

  • Legionäre aus der MLS und der Türkei: Alexej Mirantschuk, der bei Atlanta United in den USA unter Vertrag steht, sowie Alexej Batrakow von Galatasaray Istanbul sind bereit, gegen Usbekistan anzutreten;

  • Hauptkraft im Angriff: Konstantin Tjukawin, einer der gefährlichsten Torjäger der RPL, und der erfahrene Nikolai Komlitschenko werden eine ernsthafte Prüfung für die Verteidiger unserer Nationalmannschaft darstellen.

Das Aufeinandertreffen zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland am 12. November dient beiden Seiten als wichtige Vorbereitung und Standortbestimmung vor anstehenden großen Turnieren.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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