Morgen, am 12. November, findet in Taschkent das mit Spannung erwartete prestigeträchtige Freundschaftsspiel zwischen den Fußball-Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland statt. Vor dieser Begegnung gab der bekannte Fußballexperte und Agent Jamol Akayev dem Magazin «Yevro-futbol» ein Interview, in dem er seine Meinung zum aktuellen Potenzial unserer Nationalmannschaft, den Stars im Kader und dem Interesse europäischer Vereine teilte.

«Usbekistan entwickelt sich zu einem der führenden Länder im asiatischen Fußball»

Jamol Akayev betonte, dass der usbekische Fußball in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht habe und sich nicht nur die A-Nationalmannschaft, sondern alle Altersklassen zu einer führenden Kraft in Asien entwickelten. Der Experte hob insbesondere die Leistungsträger in der Abwehr und im Angriff hervor.

«Besonders die Abwehrreihe ist hervorzuheben – hier hat sich ein zuverlässiges Innenverteidiger-Duo gebildet, bestehend aus Abduqodir Husanov und Jahongir O‘rozov», sagte der Agent.

Zudem wurden talentierte junge Spieler wie Behruz Karimov, der bei der Weltmeisterschaft glänzte und anschließend zum Schweizer Verein «Lugano» wechselte, sowie Muhammadrasul Abdulmajidov, an dem der französische Verein «Brest» aufgrund des geschlossenen Transferfensters ernsthaftes Interesse zeigte, lobend erwähnt.