Die Hauptwaffen der usbekischen Nationalmannschaft vor dem Duell gegen Russland
Morgen, am 12. November, findet in Taschkent das mit Spannung erwartete prestigeträchtige Freundschaftsspiel zwischen den Fußball-Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland statt. Vor dieser Begegnung gab der bekannte Fußballexperte und Agent Jamol Akayev dem Magazin «Yevro-futbol» ein Interview, in dem er seine Meinung zum aktuellen Potenzial unserer Nationalmannschaft, den Stars im Kader und dem Interesse europäischer Vereine teilte.
«Usbekistan entwickelt sich zu einem der führenden Länder im asiatischen Fußball»
Jamol Akayev betonte, dass der usbekische Fußball in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht habe und sich nicht nur die A-Nationalmannschaft, sondern alle Altersklassen zu einer führenden Kraft in Asien entwickelten. Der Experte hob insbesondere die Leistungsträger in der Abwehr und im Angriff hervor.
«Besonders die Abwehrreihe ist hervorzuheben – hier hat sich ein zuverlässiges Innenverteidiger-Duo gebildet, bestehend aus Abduqodir Husanov und Jahongir O‘rozov», sagte der Agent.
Zudem wurden talentierte junge Spieler wie Behruz Karimov, der bei der Weltmeisterschaft glänzte und anschließend zum Schweizer Verein «Lugano» wechselte, sowie Muhammadrasul Abdulmajidov, an dem der französische Verein «Brest» aufgrund des geschlossenen Transferfensters ernsthaftes Interesse zeigte, lobend erwähnt.
Mannschaftsteile und Leistungsträger
Schlüsselspieler und Details
Stabilität im Abwehrzentrum
Das Duo Abduqodir Husanov und Jahongir O‘rozov
Internationale Bühne und Legionäre
Behruz Karimov («Lugano», Schweiz) und weitere Talente im Fokus europäischer Vereine
Bekannte Gesichter für russische Fans
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov
Mittelfeld
Azizjon G‘aniyev, Umarali Rahmonaliyev und Odil Hamrobekov
«Die Offensivspieler – Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev, Husayn Norchayev, Ruslanbek Jiyanov, Jasurbek Jaloliddinov – sind den russischen Fans bestens bekannt. Denn sie haben in verschiedenen Jahren in der russischen Meisterschaft und den unteren Ligen gespielt und dort ihre Spuren hinterlassen.»
Bevorstehende Herausforderungen und Reisepläne
Zur Erinnerung: Die russische Nationalmannschaft trifft nach dem Spiel in Taschkent am 17. November in Krasnodar auf die Nationalmannschaft Venezuelas. Die usbekische Nationalmannschaft wird nach dem Spiel gegen die Russen in die katarische Hauptstadt Doha reisen, wo ein weiteres Freundschaftsspiel gegen die Nationalmannschaft von Saudi-Arabien vereinbart wurde. Insgesamt ist das Interesse an diesem Spiel gegen Russland im eigenen Land laut dem Experten extrem groß.
Glauben Sie, dass unsere starke Abwehr und die Stürmer, die die russische Liga gut kennen, wie von Jamol Akayev betont, im morgigen Spiel den Unterschied ausmachen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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