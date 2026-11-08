Ohne Husanov und mit neuen Legionären: Wen hat Cannavaro für den November-Lehrgang nominiert?

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Ohne Husanov und mit neuen Legionären: Wen hat Cannavaro für den November-Lehrgang nominiert?

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft Fabio Cannavaro hat den vollständigen Kader für das Trainingslager im Rahmen der internationalen FIFA-Tage im November bekannt gegeben.

Im Rahmen dieses November-Lehrgangs steht unsere Nationalmannschaft vor zwei ernsthaften Prüfungen: Zunächst am 12. November findet im Pakhtakor-Stadion in Taschkent das Spiel gegen die russische Nationalmannschaft statt, gefolgt von am 17. November einem weiteren prestigeträchtigen Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien in Doha.

Offizielle Stellungnahme zur Situation um Husanov und Shomurodov

Die wichtigsten Änderungen in der veröffentlichten Liste, die die Aufmerksamkeit der Fans auf sich zogen, betreffen die Leistungsträger in der Abwehr und im Angriff:

  • Abduqodir Husanov ist nicht dabei: Unter Berücksichtigung des körperlichen Zustands und des Genesungsprozesses des talentierten Innenverteidigers wurde entschieden, ihn für diesen Lehrgang nicht zu berufen, um seine Gesundheit nicht zu gefährden.

  • Eldor Shomurodov kommt verspätet: Der Kapitän der Mannschaft steht im offiziellen Kader, wird jedoch aufgrund wichtiger familiärer Angelegenheiten die ersten Trainingstage verpassen und erst später zum Team stoßen.

Der vollständige Kader der Nationalmannschaft

Die vom Cheftrainer nominierten Spieler nach Mannschaftsteilen:

Torhüter:

  • Abduvohid Ne’matov (Nasaf)

  • Vladimir Nazarov (Pakhtakor)

  • Edem Nemanov (Dinamo Samarkand)

  • Samandar Muratbayev (Nasaf)

Verteidiger:

  • Rustam Ashurmatov (Esteghlal, Iran)

  • Dilshod Murtazoyev (Nasaf)

  • Muhammadrasul Abdumajidov (Pakhtakor)

  • Mahmud Mahamadjonov (Dinamo Machatschkala, Russland)

  • Sherzod Nasrullayev (Pakhtakor)

  • Behruz Karimov (Lugano, Schweiz)

  • G‘iyos Rizaqulov (Qizilqum)

  • Jahongir O‘rozov (Rubin, Russland)

Mittelfeldspieler:

  • Umarali Rahmonaliyev (Sabah, Aserbaidschan)

  • Abror Ismoilov (Neftchi)

  • Doston Hamdamov (Pakhtakor)

  • Akmal Mozgovoy (Pakhtakor)

  • Aziz G‘aniyev (Baniyas, VAE)

  • Odil Hamrobekov (Tractor, Iran)

  • Abbos Fayzullayev (Başakşehir, Türkei)

  • Jasur Jaloliddinov (Navbahor)

  • Ruslan Jiyanov (Navbahor)

  • Sherzod Esanov (Buxoro)

  • Aziz Xolmurodov (OKMK)

  • Nodir Abdurazzoqov (OKMK)

  • Azizbek To‘lqinbekov (Bunyodkor)

  • Behruz O‘ktamov (Surxon)

  • Diyor Xolmatov (Navbahor)

Stürmer:

  • Eldor Shomurodov (Başakşehir, Türkei)

  • Azizbek Amonov (Dinamo Samarkand)

  • Husayn Norchayev (Navbahor)

Großes Vertrauen in junge Talente und Legionäre

Fabio Cannavaro hat eine Reihe junger Talente in seinen Kader berufen, darunter den Verteidiger Behruz Karimov vom Schweizer Klub FC Lugano sowie junge Spieler, die in der nationalen Liga konstant gute Leistungen zeigen. Die Spiele gegen starke Gegner wie Russland und Saudi-Arabien dienen dem Cheftrainer als entscheidendes Testfeld, um neue taktische Formationen auszuprobieren und den Vorbereitungsstand der Ersatzspieler zu bewerten.

Usbekische NationalmannschaftFabio CannavaroEldor ShomurodovAbduqodir HusanovFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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