Wie wurde eine 2:0-Führung verspielt? Abbos Fayzullayev erklärt die Gründe für die Niederlage

Nach dem Freundschaftsspiel im Paxtakor-Stadion in Taschkent gegen die russische Nationalmannschaft, das mit dem Verlust einer 2:0-Führung endete, äußerte sich der Mittelfeldspieler unseres Teams Abbos Fayzullayev zu den Fragen der Journalisten. Er räumte die Fehler der Mannschaft und die Gründe für die Niederlage offen ein.

„Die Umstellung nach der 70. Minute hat uns das Genick gebrochen“

Fayzullayev betonte, dass das Spiel zwar für die Fans interessant und intensiv wirkte, die Fehler in der Schlussphase jedoch das Endergebnis negativ beeinflusst hätten.