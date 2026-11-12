Wie wurde eine 2:0-Führung verspielt? Abbos Fayzullayev erklärt die Gründe für die Niederlage
Nach dem Freundschaftsspiel im Paxtakor-Stadion in Taschkent gegen die russische Nationalmannschaft, das mit dem Verlust einer 2:0-Führung endete, äußerte sich der Mittelfeldspieler unseres Teams Abbos Fayzullayev zu den Fragen der Journalisten. Er räumte die Fehler der Mannschaft und die Gründe für die Niederlage offen ein.
„Die Umstellung nach der 70. Minute hat uns das Genick gebrochen“
Fayzullayev betonte, dass das Spiel zwar für die Fans interessant und intensiv wirkte, die Fehler in der Schlussphase jedoch das Endergebnis negativ beeinflusst hätten.
„Es war ein interessantes Spiel. Ich denke, es hat auch den Fans gefallen. Aber nach der 70. Minute gab es eine Veränderung in unserem Spiel, die uns geschadet hat. Viele neue Spieler sind zum Kader der Nationalmannschaft gestoßen. In einem Freundschaftsspiel ist das Ergebnis nicht entscheidend. Durch solche Spiele lernen wir, uns gegenseitig besser zu verstehen. Es gibt noch viele Aspekte, an denen wir arbeiten müssen“, sagte der Mittelfeldspieler.
Kommentare des Spielers
Wichtige Gedanken und Schlussfolgerungen
Der Wendepunkt
Die Veränderungen im Spiel nach der 70. Minute
Defensive und Taktik
Der Fokus auf die Defensive gab dem Gegner Möglichkeiten
Mannschaftliche Verantwortung
Man kann nicht eine Person für die Niederlage verantwortlich machen, es ist eine kollektive Niederlage
Der Nutzen des Freundschaftsspiels
Wichtige Erfahrung für die Integration neuer Spieler und das gegenseitige Verständnis
„Der Gegner hat unsere Konzentration auf die Defensive ausgenutzt“
Der Mittelfeldspieler räumte ein, dass die Gäste keine Chancen hatten, solange offensiv gespielt wurde, der spätere Rückzug in die Defensive jedoch ein Fehler war.
„Ich denke, der Gegner hat ausgenutzt, dass wir uns mehr auf die Defensive konzentriert haben. Zu Beginn der ersten und zweiten Halbzeit haben wir unsere Angriffe verstärkt. In dieser Phase hatten die Gäste keine Torchancen. Wie dem auch sei, wir haben aufgrund eigener Fehler verloren. Wir können nicht eine Person für die Niederlage verantwortlich machen. Wir haben als Team verteidigt. Wir können aus dieser Niederlage genügend Lehren ziehen“, fügte Abbos Fayzullayev hinzu.
Wie helfen Ihrer Meinung nach Fehler in solchen Freundschaftsspielen dabei, in zukünftigen Pflichtspielen bessere Ergebnisse zu erzielen, wie Abbos Fayzullayev betonte? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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