„Bewegung“ im Ukraine-Krieg: Was ist nach dem Treffen im Kreml bekannt?

Es wurde ein wichtiger Schritt zur friedlichen Beilegung des militärischen Konflikts in der Ukraine und zur Fortsetzung des diplomatischen Dialogs unternommen. Der Sondergesandte des US-Präsidenten, Steve Witkoff, führte in Moskau Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nach Abschluss dieses Treffens im Kreml einigten sich die Parteien darauf, die nächste Runde der trilateralen Gespräche abzuhalten.

Die Verhandlungen im Kreml und Witkoffs Erklärung

Der Sondergesandte Steve Witkoff bewertete das Treffen mit Putin als äußerst substanziell und umfassend. Seinen Worten zufolge ist in der aktuellen Phase eine ernsthafte „Bewegung“ bei der Lösung des Ukraine-Konflikts und der Suche nach einer Problemlösung zu beobachten.

„Was Abu Dhabi betrifft, so glaubten viele nicht, dass wir die trilateralen Verhandlungen wieder aufnehmen würden. Aber wir haben sie wiederbelebt. Wir haben das nächste Treffen bereits festgelegt“, sagte der Sondergesandte des US-Präsidenten.

Wichtige Aspekte des Verhandlungsprozesses Informationen und Details Hauptort des Treffens Moskau, Kreml Verhandlungspartner Steve Witkoff (US-Sondergesandter) und Wladimir Putin Wichtigste erzielte Vereinbarung Eine neue Runde trilateraler Gespräche zwischen den USA, der Ukraine und Russland Zusätzliche Teilnehmer Es wird erwartet, dass sich auch europäische Vertreter der nächsten Verhandlungsrunde anschließen

Beteiligung der internationalen Gemeinschaft

Steve Witkoff betonte zudem ausdrücklich, dass sich bei der kommenden Verhandlungsrunde auch europäische Vertreter beteiligen werden. Dies bedeutet, dass sich der Umfang des Friedensprozesses erweitert und die aktive Beteiligung der internationalen Gemeinschaft zunimmt.

Die nächsten Phasen dieser diplomatischen Bemühungen bleiben im Fokus der Weltöffentlichkeit und der Medien.

Wie effektiv werden Ihrer Meinung nach die trilateralen Gespräche zwischen den USA, Russland und der Ukraine sein, um den lang ersehnten Frieden zu erreichen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!