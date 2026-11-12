Der Präsident der Kirgisischen Republik Sadyr Dschaparow warnte eindringlich vor möglichen Versuchen, zwischenkirgisische ethnische Konflikte zwischen dem kirgisischen und dem usbekischen Volk zu schüren, um die Präsidentschaftswahlen im Januar nächsten Jahres zu sabotieren. Das Staatsoberhaupt rief die beiden Brudervölker dazu auf, keinen provokativen Nachrichten Glauben zu schenken und den Frieden zu wahren.

Die Pläne von Politikern mit «Steinen im Busen»

Wie der Präsident in den sozialen Medien schrieb, diskutieren skrupellose Politiker mit «Steinen im Busen» Pläne, im Süden der Republik ethnische Konflikte zu provozieren. Solche Informationen seien aus mehreren zuverlässigen Quellen eingegangen.

Laut Dschaparow versuchen Provokateure, mit den Emotionen der Menschen zu spielen und künstliche Spannungen zu erzeugen, indem sie falsche Gerüchte verbreiten, die den nationalen Stolz verletzen. Er erinnerte an die tragischen Ereignisse von 1990 und 2010, bei denen Kinder einfacher Familien litten, während die Organisatoren ungeschoren davonkamen.

Wichtige Aspekte und Faktoren Details Quelle der Gefahr «Skrupellose Politiker», die versuchen, die Präsidentschaftswahl zu sabotieren Gefährliche Richtung Schürung ethnischer Konflikte zwischen Kirgisen und Usbeken Außenpolitischer/wirtschaftlicher Faktor Diejenigen, die den Bau der Eisenbahn «China – Kirgisistan – Usbekistan» fürchten Position des Staates Die Macht reicht aus, um innerhalb weniger Tage gegen jede Unruhe vorzugehen

Die Eisenbahn China – Kirgisistan – Usbekistan und neue Provokationen

Das Staatsoberhaupt stellte fest, dass die Gegner, nachdem frühere destruktive Ideen nicht funktionierten, zu Plänen übergegangen sind, die beiden Brudervölker zu spalten. Unter ihnen seien auch kurzsichtige Personen, die den Abschluss des Baus der Eisenbahn «China – Kirgisistan – Usbekistan» fürchten.

Entschiedene Antwort des Staates und Appell an die Ältesten

Sadyr Dschaparow appellierte an die Ältesten des Landes, die hitzköpfige Jugend im Alter von 20 bis 25 Jahren zu warnen. Gleichzeitig betonte er entschlossen, dass das heutige Kirgisistan nicht mehr so schwach sei wie früher und der Staat in der Lage sei, Unruhen im Falle einer gefährlichen Situation innerhalb weniger Tage zu beenden.

Der Präsident erinnerte daran, dass die Strafverfolgungsbehörden über hohe technische Kapazitäten verfügen, zehntausende Videokameras in Betrieb sind und jeder kriminelle Plan innerhalb von 40 Minuten aufgedeckt wird, und forderte die Gesetzesbrecher auf, ihre illegalen Handlungen einzustellen.

Was ist Ihrer Meinung nach die Rolle der Öffentlichkeit und der Jugend bei der Bekämpfung derjenigen, die versuchen, die Harmonie zwischen den beiden Brudervölkern zu stören? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!