Abduqodir Khusanov trotz Niederlage von Manchester City als bester Spieler ausgezeichnet (Video)

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Abduqodir Khusanov trotz Niederlage von Manchester City als bester Spieler ausgezeichnet (Video)

Am 10. Spieltag der Premier League verlor Manchester City auswärts überraschend mit 1:3 gegen Nottingham Forest. Doch für den usbekischen Verteidiger Abduqodir Khusanov wurde dieses für die „Citizens“ enttäuschende Spiel zu einem weiteren historischen Meilenstein in seiner persönlichen Karriere.

Unser 22-jähriger Landsmann stand in der Startelf, absolvierte die vollen 90 Minuten und wurde trotz der Niederlage seines Teams vom renommierten Statistikportal Flashscore.com als bester Spieler von Manchester City ausgezeichnet.

Flashscore-Analyse: 7,4 Punkte und ein absoluter Team-Rekord

Die Experten der Statistikplattform bewerteten die Leistung des usbekischen Talents sehr hoch:

  • Höchste Bewertung — 7,4: Die Flashscore-Experten vergaben für die Leistung von Abduqodir Khusanov 7,4 Punkte Dies war die höchste Bewertung unter allen Spielern von Manchester City in dieser Begegnung.

  • Können auf zwei Positionen: Khusanov, der auf Anweisung des Trainerstabs als Rechtsverteidiger begann, kehrte nach taktischen Umstellungen zur Halbzeit auf seine angestammte Position im Abwehrzentrum zurück und kämpfte während des gesamten Spiels tapfer gegen die gegnerischen Stürmer.

Chronik des Duells in Nottingham

Für die Schützlinge von Enzo Maresca verlief das Spiel von Beginn an schwierig:

  • Doppelpack von Delap und Tor von Cunha: Während Cunha bereits in der 6. Minute für die „Tricky Trees“ traf, erzielte Liam Delap in der 18. und 73. Minute einen Doppelpack.

  • Ehrentreffer durch Cherki: Das einzige Tor für City erzielte Rayan Cherki in der 52. Minute, was jedoch nicht ausreichte, um das Team vor der Niederlage zu bewahren.

Tabellensituation und nächstes Spiel

Nach dieser Niederlage hat sich die Situation von Manchester City im Titelrennen verschlechtert:

  • 6 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter: Mit 21 Punkten aus 10 Spielen liegen die „Citizens“ auf dem 2. Tabellenplatz und haben 6 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Arsenal.

  • Nächstes Spiel: Das Team von Abduqodir Khusanov bestreitet das nächste Spiel in der Premier League am 21. November gegen Fulham.

Abduqodir KhusanovManchester CityPremier LeagueFußballEngland
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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