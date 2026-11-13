43 Spiele ungeschlagen: Ein neues Kapitel im spanischen Fußball

Als einer der Giganten des europäischen und Weltfußballs gilt die spanische Nationalmannschaft hat erneut ihre herausragende Form unter Beweis gestellt. Das Team unter der Leitung von Luis de la Fuente besiegte die tschechische Nationalmannschaft im 5. Spieltag der UEFA Nations League mit 2:0 und setzte damit ihre Siegesserie fort.

Rekordverdächtige 43 Spiele ohne Niederlage

Die Spanier konnten zuletzt in der ersten Runde der Weltmeisterschaft 2026, die mit dem Titelgewinn endete, gegen Kap Verde (0:0) nicht gewinnen. Seitdem ist das Team eine unaufhaltsame Kraft.

Mit diesem Sieg hat die „La Roja“ ihre ungeschlagene Serie in der regulären Spielzeit auf 43 Spiele ausgebaut, was einen echten Rekord im modernen Fußball darstellt.

Serie der spanischen Nationalmannschaft Kennzahlen und Details Aufeinanderfolgende Siege 12 Siege in Folge Ungeschlagene Serie Seit 43 Spielen keine Niederlage in der regulären Spielzeit Zeitpunkt der letzten Niederlage Freundschaftsspiel gegen Kolumbien im März 2024 (0:1) Gesamtbilanz (aktuelle Serie) 34 Siege und 9 Unentschieden

Statistik und das Geheimnis der Beständigkeit

Die Spanier haben zuletzt im März 2024 in der regulären Spielzeit eine Niederlage hinnehmen müssen. Damals besiegte sie Kolumbien in einem Freundschaftsspiel mit 1:0. Seitdem hat das Team 34 Siege und 9 Unentschieden auf dem Konto. (Zur Erinnerung: Die Niederlage gegen Portugal im Finale der Nations League 2025 im Elfmeterschießen gilt laut Reglement als Unentschieden in der regulären Spielzeit.)

Das Team von Luis de la Fuente begeistert die Fans weiterhin nicht nur mit attraktivem Offensivfußball, sondern auch mit konstanten Ergebnissen in jedem Spiel.

Wie lange wird die ungeschlagene Serie der spanischen Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente Ihrer Meinung nach noch anhalten? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!