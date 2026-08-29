Was ist bei Liverpool los? Erneuter Punktverlust nach dem Drama an der Anfield Road!

Ein analytischer Artikel über das Heimspiel des FC Liverpool gegen Nottingham Forest im Rahmen des 2. Spieltags der englischen Premier League, das 4-Tore-Drama an der Anfield Road und den zweiten Punktverlust der Merseysider in Folge:

4-Tore-Thriller an der Anfield Road: Liverpool verliert erneut Punkte und wartet weiter auf den ersten Sieg!

Eines der zentralen und überraschendsten Spiele des 2. Spieltags der Premier League fand statt. Eines der führenden Teams, der FC Liverpool, empfing im berühmten Anfield-Stadion den Club Nottingham Forest. Die intensive und hart umkämpfte Partie endete mit einem 2:2-Unentschieden.

Damit haben die Merseysider in den ersten beiden Runden der neuen Premier-League-Saison das zweite Unentschieden in Folge erzielt und konnten in diesem Wettbewerb noch keinen Sieg feiern.

Torspektakel an der Anfield Road: Liverpool glich zweimal aus

Das Spiel begann mit aktivem Druck und schnellen Kontern der Gäste:

24. Minute (0:1): Nottingham-Forest-Stürmer Ndoye nutzte einen Fehler in der Abwehr der Gastgeber und eröffnete den Torreigen;

60. Minute (1:1): Alexander Isak glich für Liverpool aus, nachdem die Mannschaft in der zweiten Halbzeit den Druck erhöht hatte;

70. Minute (1:2): Zehn Minuten später gab es einen Elfmeter für die Gäste, den Morgan Gibbs-White souverän verwandelte und Nottingham erneut in Führung brachte;

82. Minute (2:2): Kurz vor Spielende erzielte Daniel Muñoz den entscheidenden Treffer und bewahrte Liverpool vor einer weiteren bitteren Niederlage.

Spielbericht und Mannschaftsaufstellungen

Premier League. 2. Spieltag

Liverpool — Nottingham Forest — 2:2

Tore: Ndoye 24. (0:1), Isak 60. (1:1), Gibbs-White 70. (Elfmeter, 1:2), Muñoz 82. (2:2).