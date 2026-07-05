Marokkanische Nationalmannschaft weiß seit 34 Spielen nicht, was eine Niederlage ist

Die marokkanische Nationalmannschaft setzt ihren zuversichtlichen Marsch bei der Weltmeisterschaft 2026 fort. Der afrikanische Vertreter erreichte nicht nur das Viertelfinale, sondern verlängerte seine Serie ohne Niederlage auf 34 Spiele.

Nun wird Frankreich diese starke Serie auf die Probe stellen.

Überzeugender Sieg gegen Kanada

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft trat Marokko gegen die kanadische Nationalmannschaft an.

Die Begegnung verlief unter der vollständigen Dominanz der Afrikaner und endete mit einem deutlichen 3:0-Sieg. Damit sicherte sich Marokko die Teilnahme am Viertelfinale der WM.

34 Spiele, 29 Siege

Die marokkanische Nationalmannschaft ist seit 34 aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen.

In diesem Zeitraum hat die Mannschaft:

29 Siege geholt;

5 Mal unentschieden gespielt;

keine einzige offizielle Niederlage hinnehmen müssen.

Dieses Ergebnis hat Marokko zu einer der konstantesten Nationalmannschaften der Welt gemacht.

Wann war die letzte Niederlage?

Marokkos letzte Niederlage wurde im Sommer 2025 im Spiel gegen Kenia verzeichnet. Damals verloren die Afrikaner mit 0:1.

Außerdem verlor die Mannschaft im Winter das Finale des Afrika-Cups gegen Senegal. Da Senegal jedoch später eine technische Niederlage zugeschrieben bekam, hatte dieses Ergebnis keinen Einfluss auf Marokkos offizielle Serie ohne Niederlage.

Nun ist Frankreich an der Reihe

Marokko bestreitet im Viertelfinale der Weltmeisterschaft die Begegnung gegen die französische Nationalmannschaft.

Auf der einen Seite — Marokko, das seit 34 Spielen ungeschlagen ist, auf der anderen Seite — Frankreich unter der Führung von Kylian Mbappé. Kurz gesagt, in dieser Begegnung gibt es sowohl Statistiken als auch Stars genug — nun zählt nur noch das, was auf dem Platz passiert.