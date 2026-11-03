Absoluter Rekord in der Schachgeschichte: Sindorov und Gukesh brechen eine 140-jährige Tradition

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Absoluter Rekord in der Schachgeschichte: Sindorov und Gukesh brechen eine 140-jährige Tradition

Der bevorstehende Kampf um die Schachweltmeisterschaft wird offiziell als das jüngste Titelduell in die Geschichte des Schachs eingehen. Wie der Pressedienst des Weltschachverbandes (FIDE) mitteilte, wird in diesem historischen Aufeinandertreffen der Stolz Usbekistans, der internationale Großmeister Javohir Sindorov gegen den amtierenden Weltmeister, das indische Wunderkind Gukesh Dommaraju, antreten.

Die FIDE hat offiziell das Ranking der fünf jüngsten Weltmeisterschafts-Finals veröffentlicht, die seit 1886 ausgetragen werden. Demnach bricht das Duell zwischen Sindorov und Gukesh alle bisherigen Rekorde und setzt sich an die Spitze.

Der Rekord von Kasparov und Karpov wurde übertroffen

Nach genauen Berechnungen wird das Alter der beiden Genies am Tag des Starts der ersten Partie wie folgt sein:

  • Gukesh Dommaraju: 20 Jahre und 179 Tage;

  • Javohir Sindorov: 20 Jahre und 351 Tage.

Zusammengerechnet übertrifft das Alter der beiden Finalisten alle bisherigen Altersrekorde in der Schachwelt, einschließlich des legendären Duells zwischen Garri Kasparov und Anatoliy Karpov im Jahr 1984.

Die 5 jüngsten Weltmeisterschafts-Duelle der Schachgeschichte (FIDE-Ranking)

  1. Gukesh — Javohir Sindorov (2026): 20 Jahre 179 Tage + 20 Jahre 351 Tage;

  2. Ding Liren — Gukesh (2024): 32 Jahre 32 Tage + 18 Jahre 180 Tage;

  3. Carlsen — Karjakin (2016): 25 Jahre 347 Tage + 26 Jahre 304 Tage;

  4. Carlsen — Caruana (2018): 27 Jahre 344 Tage + 26 Jahre 102 Tage;

  5. Kasparov — Karpov (1984): 21 Jahre 150 Tage + 33 Jahre 110 Tage.

Superkampf in Genf: Preisgeld und Termine

Die Details des großen Treffens, das den neuen Inhaber der Schachkrone bestimmen wird, sind bekannt:

  • Zeit und Ort: Dieser Wettkampf findet in diesem Jahr vom 24. November bis zum 12. Dezember in Genf, Schweiz, statt;

  • Preisgeld: Das gesamte Preisgeld des Wettbewerbs ist auf 2,5 Millionen US-Dollar festgelegt;

  • Sindorovs historischer Aufstieg: Zur Erinnerung: Javohir Sindorov hatte sich beim Kandidatenturnier 2026 gegen alle namhaften Konkurrenten durchgesetzt und sich auf historische Weise das Ticket für den Kampf um den Schachthron gesichert.

Die Augen der gesamten Schachwelt richten sich Ende November auf die Schweiz – dort werden die zwei stärksten Großmeister der neuen Generation um die Weltmeisterschaft kämpfen.

Javohir SindorovGukesh DommarajuFIDESchachweltmeisterschaftGenf
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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