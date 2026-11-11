Budapest-Derby: Nodirbek Abdusattorov besiegt Bibisara Asaubayeva mit den schwarzen Steinen

In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat ein prestigeträchtiges Turnier mit den weltbesten Großmeistern begonnen, Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 ein Superturnier. Laut Berichten von Sports.kz kam es in der Blitz-Phase, dem Auftakt des Wettbewerbs, zum zentralen Duell, auf das sich die Schachfans in Zentralasien gefreut hatten: zwischen dem Anführer des usbekischen Nationalteams, Nodirbek Abdusattorov und der kasachischen zweifachen Weltmeisterin Bibisara Asaubayeva.

Sieg in der 6. Runde und Schweizer Intensität

In der 6. Runde des nach Schweizer System ausgetragenen Blitz-Wettbewerbs trafen die beiden Talente in einem kompromisslosen Kampf aufeinander. Obwohl er mit den schwarzen Steinen spielte, gelang es dem 22-jährigen Nodirbek Abdusattorov durch präzise Berechnungen alle Verteidigungslinien seiner Gegnerin zu durchbrechen und einen glanzvollen Sieg zu erringen.

Die Anfangsphase verlief für Asaubayeva recht kompliziert und glücklos. Die kasachische Schachkönigin sammelte nach neun Runden nur 0,5 Punkte und belegte den letzten, 24. Platz in der Tabelle. Abdusattorov hingegen erreichte nach intensiven Partien mit 3,5 Punkten den 19. Platz.