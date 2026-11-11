Budapest-Derby: Nodirbek Abdusattorov besiegt Bibisara Asaubayeva mit den schwarzen Steinen
In der ungarischen Hauptstadt Budapest hat ein prestigeträchtiges Turnier mit den weltbesten Großmeistern begonnen, Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 ein Superturnier. Laut Berichten von Sports.kz kam es in der Blitz-Phase, dem Auftakt des Wettbewerbs, zum zentralen Duell, auf das sich die Schachfans in Zentralasien gefreut hatten: zwischen dem Anführer des usbekischen Nationalteams, Nodirbek Abdusattorov und der kasachischen zweifachen Weltmeisterin Bibisara Asaubayeva.
Sieg in der 6. Runde und Schweizer Intensität
In der 6. Runde des nach Schweizer System ausgetragenen Blitz-Wettbewerbs trafen die beiden Talente in einem kompromisslosen Kampf aufeinander. Obwohl er mit den schwarzen Steinen spielte, gelang es dem 22-jährigen Nodirbek Abdusattorov durch präzise Berechnungen alle Verteidigungslinien seiner Gegnerin zu durchbrechen und einen glanzvollen Sieg zu erringen.
Die Anfangsphase verlief für Asaubayeva recht kompliziert und glücklos. Die kasachische Schachkönigin sammelte nach neun Runden nur 0,5 Punkte und belegte den letzten, 24. Platz in der Tabelle. Abdusattorov hingegen erreichte nach intensiven Partien mit 3,5 Punkten den 19. Platz.
Platz / Schachspieler
Nationalteam / Land
Gesammelte Punkte
Ergebnis der Blitz-Phase
1. Magnus Carlsen
Norwegen
7,0 Punkte
Alleiniger Spitzenreiter und Sieger des Blitz-Turniers
2. Maxime Vachier-Lagrave
Frankreich
6,5 Punkte
Zweiter Platz (Silber)
3. Levon Aronian
USA
6,0 Punkte
Dritter Platz (Bronze)
19. Nodirbek Abdusattorov
Usbekistan
3,5 Punkte
Sieg über Asaubayeva
24. Bibisara Asaubayeva
Kasachstan
0,5 Punkte
Letzter Platz nach 9 Runden
„In solchen Elite-Superturnieren kostet jeder Fehler teuer. Abdusattorov übernahm mit den schwarzen Steinen die Initiative und bewies seine Überlegenheit im zentralasiatischen Derby.“
Rapid- und Klassik-Partien stehen bevor
Zur Erinnerung: Dieses internationale Superturnier in Budapest findet vom 10. bis zum 20. November statt. Die Wettkämpfe umfassen drei Disziplinen: Blitz, Rapid und klassisches Schach.
Obwohl der Norweger Magnus Carlsen im Blitz mit 7 Punkten den Hauptpreis gewann, stehen noch viele entscheidende Begegnungen aus. Die nächste Phase des Turniers beginnt heute, am 11. November, und Nodirbek Abdusattorov hat die Chance, seine Position deutlich zu verbessern.
Glauben Sie, dass Nodirbek Abdusattorov in den kommenden Rapid- und Klassik-Phasen des Turniers zur Spitzengruppe aufschließen und um den Gesamtsieg kämpfen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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