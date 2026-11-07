Zinedine Zidane gibt Frankreich-Kader für das Topspiel gegen Italien bekannt

Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Zinedine Zidane, hat den erweiterten Kader für die entscheidenden Spiele der UEFA Nations League im November bekannt gegeben.

Für die Franzosen, die derzeit die Gruppe anführen, stehen zwei schwere Prüfungen bevor: Das Team tritt am 12. November auswärts gegen Italien zu einem prestigeträchtigen Duell an, und empfängt am 15. November die Türkei zu Hause.

Der vollständige Kader: Aufteilung nach Positionen

Folgende Spieler wurden von Zinedine Zidane berufen:

Torhüter: Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser;

Abwehr: Andy Diouf, Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro;

Mittelfeld: Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery;

Angriff: Bradley Barcola, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Tabellensituation und Kampf um die Tabellenspitze

Nach vier Spieltagen hat die Spannung in der Gruppe ihren Höhepunkt erreicht: