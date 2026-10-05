Nations-League-Duell: Warum Belgien seit 8 Jahren nicht mehr gegen Frankreich gewinnen konnte

Am 4. Spieltag der UEFA Nations League treffen zwei Giganten des europäischen Fußballs – die Nationalmannschaften von Frankreich und Belgien – erneut auf dem grünen Rasen aufeinander. Die „Équipe Tricolore“, die die „Roten Teufel“ zu Hause empfängt, will nicht nur die Tabellenführung in der Gruppe festigen, sondern auch ihre makellose Bilanz der letzten Jahre gegen den Rivalen ausbauen.

Die beiden Nachbarländer standen sich auf internationaler Bühne bisher insgesamt 76 Mal gegenüber, was dieses Duell zu einer der geschichtsträchtigsten Begegnungen im Weltfußball macht.

Vollständige französische Hegemonie: Eine schwarze Serie von 6 Spielen

Obwohl die Anzahl der historischen Spiele auf ein ausgeglichenes und intensives Duell hindeutet, zeigt ein Blick auf die letzten 8 Jahre die absolute Dominanz der französischen Nationalmannschaft.

Die Belgier scheitern sowohl in den entscheidenden Play-off-Phasen großer Turniere als auch in den Nations-League-Spielen regelmäßig an der französischen Hürde. Erst vor wenigen Tagen, am 28. September, gewann Frankreich das Auswärtsspiel in Brüssel knapp mit 1:0 und sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

Ergebnisse der letzten 6 Begegnungen:

28.09.2026 — Belgien 0:1 Frankreich (Nations League)

14.10.2024 — Belgien 1:2 Frankreich (Nations League)

09.09.2024 — Frankreich 2:0 Belgien (Nations League)

01.07.2024 — Frankreich 1:0 Belgien (Euro 2024, Achtelfinale)

07.10.2021 — Belgien 2:3 Frankreich (Nations League, Halbfinale)

10.07.2018 — Frankreich 1:0 Belgien (Weltmeisterschaft, Halbfinale)

Zeit für die Revanche oder setzt sich die Serie fort?

Wie die Zahlen zeigen, hat Belgien in den letzten 6 Duellen jedes Mal den Schmerz einer Niederlage gespürt. Besonders die schmerzhaften Aus bei der WM 2018 und der Euro 2024 haben den psychologischen Druck auf das Team erhöht.

Das bevorstehende Spiel des 4. Spieltags ist für die Belgier eine der wichtigsten Gelegenheiten, diese langjährige Negativserie zu beenden und den traditionellen Druck Frankreichs abzuschütteln. Die Franzosen hingegen wollen vor heimischem Publikum ihre Siegesserie auf 7 Spiele ausbauen.