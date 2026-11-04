Torhüter löscht alle Profile, nachdem ein Stürmer nach einem Zusammenstoß auf dem Spielfeld verstorben ist

Der spanische Fußball hat einen schrecklichen Verlust erlitten. Die Begegnung zwischen CD Tenerife und FC Andorra im Rahmen des 12. Spieltags der Segunda División endete mit einer schweren Tragödie, die die Fußballwelt erschüttert hat. Der 28-jährige Stürmer Jesús de Miguel, der auf dem Platz mit dem gegnerischen Torhüter zusammengestoßen war, ist im Krankenhaus verstorben.

Der Vorfall ereignete sich in der 7. Minute der Nachspielzeit. Der Torhüter des FC Andorra, Jesús Owono, der bei dem Versuch, den Ausgleich zu erzielen, weit aus seinem Tor geeilt war, stieß in der Nähe der Mittellinie heftig mit de Miguel zusammen. Der Schiedsrichter zeigte dem Torhüter sofort die Rote Karte, doch der Stürmer von Tenerife blieb nach dem Aufprall regungslos liegen und verlor das Bewusstsein.

20 Minuten klinischer Tod und die schreckliche Nachricht aus dem Krankenhaus

Die Ärzte begannen noch auf dem Spielfeld mit lebensrettenden Maßnahmen:

Herz- und Atemstillstand: Berichten lokaler Medien zufolge setzten Herz und Atmung des Spielers, während er auf dem Platz lag, für fast 20 Minuten aus ;

Der Kampf im Krankenhaus: Der Spieler wurde umgehend mit einem Rettungswagen in die nächstgelegene Klinik gebracht. Trotz des unermüdlichen Einsatzes der Spezialisten verstarb Jesús de Miguel am frühen Morgen des 3. November.

«Er weinte ununterbrochen in der Kabine»: Der psychische Zustand des Torhüters

Laut einem Bericht der renommierten spanischen Zeitung AS leidet Jesús Owono, der Torhüter des FC Andorra und der Nationalmannschaft von Äquatorialguinea, der den tragischen Zusammenstoß verursacht hat, extrem unter den Ereignissen:

Tränen und Gebete: Der unmittelbar nach dem Spiel vom Platz gestellte Torhüter weinte lange in der Kabine und betete für das Überleben seines Gegenspielers;

Versuch der Entschuldigung bei der Familie: Noch bevor die Nachricht von de Miguels Tod bekannt wurde, versuchte Owono, die Familie persönlich zu kontaktieren, um sich zu entschuldigen und jegliche finanzielle sowie moralische Unterstützung anzubieten;

Reaktion der Angehörigen: Menschen aus dem Umfeld des Torhüters betonen, dass er keine Absicht hatte: «Er ist ein sehr fürsorglicher und freundlicher junger Mann. Er hatte zu keinem Zeitpunkt die Absicht, seinem Gegner zu schaden.»

Hass in sozialen Netzwerken und das Löschen der Profile

Nach diesem tödlichen Zusammenstoß sah sich Owono massivem Druck ausgesetzt:

Tausende Fans und aggressive Nutzer beschuldigten den Torhüter der vorsätzlichen Brutalität und überfluteten seine Profile mit Beleidigungen und hasserfüllten Kommentaren;

Um sich vor psychischem Druck und Drohungen zu schützen, sah sich Jesús Owono gezwungen, alle seine offiziellen Profile in den sozialen Netzwerken vorübergehend vollständig zu deaktivieren.

Der Königliche Spanische Fußballverband und die Vereine sprachen der Familie des verstorbenen Sportlers ihr tiefes Beileid aus und beschlossen, alle kommenden Ligaspiele mit einer Schweigeminute zu beginnen.