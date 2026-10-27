Sensationelle Nachricht: Kehrt Cristiano nach Einigung mit dem Trainer ins Nationalteam zurück?

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Sensationelle Nachricht: Kehrt Cristiano nach Einigung mit dem Trainer ins Nationalteam zurück?

Der Stürmer des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr und eine Legende des Weltfußballs, Cristiano Ronaldo, im November UEFA Nations League-Spielen wieder das Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft tragen. Dies berichtete die renommierte portugiesische Zeitung O Jogo unter Berufung auf offizielle Quellen.

Dem Bericht zufolge wurde der 41-jährige erfahrene Torjäger trotz der jüngsten Disziplinarvorfälle und der Sanktionen des Verbandes in den vorläufigen Kader für das Trainingslager im November berufen.

Disqualifikation, Geldstrafe und Bedingungen an den Trainer

Die jüngsten kontroversen Ereignisse um den Star-Spieler haben unter den Fans für große Diskussionen gesorgt:

  • 30 Tage Sperre und eine symbolische Geldstrafe: Der portugiesische Fußballverband hatte den Stürmer wegen des eigenmächtigen Verlassens des Mannschaftsquartiers für 30 Tage gesperrt und mit einer Geldstrafe von 255 Euro belegt;

  • Protest bei den Spielen gegen Dänemark und Norwegen: Ronaldo hatte das Team vor dem Spiel gegen Dänemark verlassen und nach dem Spiel gegen Norwegen, bei dem er nicht eingesetzt wurde, offen erklärt, dass er dem Nationaltrainer mehrere harte Bedingungen gestellt habe;

  • Erweiterter Kader: Trotz aller Differenzen beruft das Trainerteam ihn sowie Samu Costa und den Chelsea-Flügelspieler João Félix in den vorläufigen erweiterten Kader.

Wichtige Herausforderungen für Portugal im November

In der entscheidenden Phase der Nations League stehen den Portugiesen zwei wichtige Begegnungen bevor:

  • 14. November — Auswärtsspiel gegen Dänemark: Ein wichtiges Duell gegen den direkten Konkurrenten um den Gruppensieg und das Play-off-Ticket;

  • 17. November — Spiel gegen Wales: Im Rahmen des zweiten Spieltags im November empfängt die portugiesische Nationalmannschaft das Team aus Wales;

  • Die Augen der Fans auf Ronaldo: Sollte der 41-jährige Star in den endgültigen Kader berufen werden, wird seine Rückkehr in die Startelf als Kapitän der Nationalmannschaft im Fokus der Fans stehen.

Status von Ronaldo und der portugiesischen Nationalmannschaft

Indikator

Details

Spieler

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Alter

41 Jahre

Aktueller Status

In den erweiterten Kader berufen (Quelle: O Jogo)

Frühere Sanktion

30 Tage Sperre und 255 Euro Geldstrafe durch den Verband

Teamkollegen im Kader

João Félix, Samu Costa und andere

Kommende Spiele

14. November (gegen Dänemark), 17. November (gegen Wales)

Cristiano RonaldoPortugiesische NationalmannschaftUEFA Nations LeagueAl-NassrFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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