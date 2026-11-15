Pakhtakor feiert deutlichen Sieg gegen Khujand während der FIFA-Länderspielpause

Unter Nutzung der kurzen Unterbrechung in den nationalen Meisterschaften aufgrund des FIFA-Länderspielfensters, hat der Pakhtakor Klub aus Taschkent ein Testspiel absolviert, um die Spielpraxis zu fördern. Die „Löwen“ trafen dabei auf den bekannten tadschikischen Khujand Klub.

Tor-Show beim Testspiel in Kibray

In diesem Freundschaftsspiel, das in der Stadt Kibray stattfand, zeigten die Spieler von Pakhtakor absolute Dominanz. Der Klub aus Taschkent ließ dem Gegner keine Chance und beendete das Spiel mit einem deutlichen 5:0-Sieg.

In dieser Partie agierte die Offensive des Teams sehr aktiv und bot den Fans zahlreiche Tore. Stefan Chinedu, Resan und Kamolxonov erzielten jeweils einen Treffer, während Sharofiddinov einen Doppelpack schnürte und somit maßgeblich zum Erfolg beitrug.

Spielstatistiken Details und Ergebnisse Datum und Ort 15. November, Stadt Kibray (Testspiel) Spielergebnis Pakhtakor — Khujand 5:0 Torschützen Chinedu, Resan, Kamolxonov, Sharofiddinov (2) Nächstes Pflichtspiel 20. November, auswärts gegen Lokomotiv

Vor den nächsten Runden der Superliga

Dieses Testspiel bot dem Trainerstab von Pakhtakor eine gute Gelegenheit, den physischen und taktischen Zustand der Spieler zu überprüfen. Es war ein wichtiger Schritt für das Team, die eigene Form vor den kommenden Pflichtspielen erneut zu testen.

Es ist erwähnenswert, dass Pakhtakor am nächsten wichtigen Spieltag der Superliga am 20. November zu Gast bei einem anderen Team aus Taschkent sein wird — dem Lokomotiv Klub.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach diese Unterbrechung der Meisterschaft und die Testspiele auf Pakhtakorim Hinblick auf das kommende Spiel gegen Lokomotiv auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!