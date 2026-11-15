Sensationelle Aussage von Michael Morales: „Ich werde gegen Islam Makhachev kämpfen!“

UFC-Kämpfer, der ungeschlagene ecuadorianische Athlet Michael Morales sprach über seine Zukunftspläne und drückte nach dem Sieg über den Brasilianer Carlos Pratesseine feste Überzeugung aus, gegen den ungeschlagenen Champion Islam Makhachev im Oktagon anzutreten. Auf einer Pressekonferenz in New York legte der Kämpfer seine Ziele offen dar.

Der Weg zum großen Kampf und zum Meisterschaftsgürtel

Michael Morales wird seinen nächsten wichtigen Kampf am 30. Januar in Toronto, Kanada, bestreiten. In diesem prestigeträchtigen Duell gegen Carlos Prates steht der Interims-Meisterschaftsgürtel der UFC im Weltergewicht auf dem Spiel. Der Athlet betonte, dass dieser Kampf einer der wichtigsten Schritte in seiner Karriere sei.

«Ich werde gegen Islam Makhachev kämpfen. Daran gibt es keinen Zweifel, das ist absolut sicher. Nachdem ich meine Arbeit in Kanada erledigt habe, werde ich den Meisterschaftsgürtel mit nach Ecuador nehmen», sagte Morales auf der Pressekonferenz.

Kampfdetails und Pläne Wichtige Kennzahlen Datum und Ort des Kampfes 30. Januar, Toronto (Kanada) Gegner Michael Morales — Carlos Prates Einsatz Interims-Meisterschaftsgürtel der UFC im Weltergewicht Hauptziel Gewinnen, gegen Islam Makhachev kämpfen und den Gürtel nach Ecuador bringen

Intensiver Wettbewerb in der Division

Die Aussagen von Michael Morales sorgen für hitzige Diskussionen unter MMA-Fans und Experten. Sollte er Carlos Prates beim Turnier in Toronto besiegen, wird er zum Hauptanwärter auf den Titel im Weltergewicht. Ein potenzieller Kampf gegen Islam Makhachev könnte wiederum zu einem der größten und meist erwarteten Duelle in der Geschichte der UFC werden.

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