Islam Makhachev beendet Ruhestandsgerüchte: Das Ziel ist der Rekord

UFC-Weltmeister im Weltergewicht Islam Makhachev hat Berichte, wonach er nach seinem nächsten Kampf das Oktagon verlassen werde, entschieden zurückgewiesen. Der russische Kämpfer sagte, dass er das Training, den Druck als Champion und das Gefühl, der beste Sportler der Welt zu sein, weiterhin genieße.

Noch wichtiger ist, dass Makhachev nicht nur eine gewöhnliche Titelverteidigung vor sich hat, sondern die Chance, einen alleinigen Rekord in der UFC-Geschichte aufzustellen. Derzeit teilt er sich mit Anderson Silva den Rekord von 16 Siegen in Folge. Ein weiterer Erfolg könnte ihn zum alleinigen Rekordhalter machen.

„Fake News“: Makhachev erklärt, dass er nicht zurücktreten will

In dem Ausschnitt aus seinem Gespräch mit Mike Bohn erklärte Makhachev, jemand habe grundlos verbreitet, sein nächster Kampf werde der letzte seiner Karriere sein.

„Jemand hat die Fake News verbreitet, dass ich nach diesem Kampf meine Karriere beenden würde. Nein, das stimmt nicht. Ich will weiterkämpfen.“

Der Champion sagte, es sei schwer, außerhalb des Sports etwas zu finden, das das Gefühl ersetzen könne, in Topform zu bleiben, gegen die stärksten Gegner anzutreten und als bester Kämpfer der Welt anerkannt zu werden.

„In Form zu bleiben und das Gefühl zu haben, der beste Kämpfer der Welt zu werden, ist großartig. Außerhalb des Sports findet man nichts Vergleichbares.“

Diese Aussage erklärt Makhachevs Entscheidung umfassender als nur mit Geld oder einem weiteren Gürtel. Für ihn ist das Kämpfen ein über Jahre entstandener Lebensstil, während das Training mit seinem Team ein wichtiger Teil seines Alltags bleibt.

Sein nächster Gegner ist Ian Machado Garry

Am 15. August wird Makhachev in Philadelphia im Hauptkampf von UFC 330 seinen UFC-Titel im Weltergewicht gegen den Iren Ian Machado Garry verteidigen. Es wird seine erste Titelverteidigung sein, seit er Jack Della Maddalena im November 2025 besiegte und in einer neuen Gewichtsklasse Champion wurde.

Laut offiziellen UFC-Daten ist Garry der Nummer-eins-Herausforderer der Division. Seine Profibilanz umfasst 17 Siege und eine Niederlage. Makhachev führt mit 28 Siegen und einer Niederlage weiterhin die UFC-Pound-for-Pound-Rangliste an.

Garrys wichtigste Waffen sind Beweglichkeit, Distanzkontrolle und das Sammeln von Punkten, ohne viele Treffer zu kassieren. Makhachev zeichnet sich durch Ringen, Kontrolle am Boden und konstanten Druck aus. Daher wird ein Aufeinandertreffen zweier völlig unterschiedlicher Stile erwartet.

Ein Sieg würde Makhachev zum alleinigen Rekordhalter machen

Makhachevs aktuelle Serie von 16 Siegen in Folge entspricht der längsten Siegesserie in der UFC-Geschichte. Auch Anderson Silva gewann während seiner Karriere 16 Kämpfe in Folge im Oktagon.

Wenn Makhachev Garry besiegt, wird er:

seine Siegesserie auf 17 Kämpfe verlängern;

alleiniger Besitzer der längsten Siegesserie in der UFC-Geschichte werden;

seinen Weltergewichtstitel erstmals erfolgreich verteidigen;

seinen Status als Champion in zwei Gewichtsklassen weiter festigen.

Die Bedeutung dieses Rekords liegt darin, dass jeder UFC-Kampf gegen starke Gegner aus der Rangliste stattfindet. Über lange Zeit ungeschlagen zu bleiben, erfordert nicht nur Können, sondern auch Widerstandsfähigkeit gegenüber Verletzungen, Gewichtmachen, psychischem Druck und der ständigen Analyse durch die Gegner.

Auch im Leichtgewicht stellte er mehrere Rekorde auf

Vor seinem Aufstieg ins Weltergewicht schrieb Makhachev im Leichtgewicht Geschichte. Er wurde durch einen Sieg gegen Charles Oliveira Champion und verteidigte seinen Gürtel viermal. Das ist der UFC-Rekord für aufeinanderfolgende erfolgreiche Titelverteidigungen im Leichtgewicht.

Er verbuchte fünf Siege in Titelkämpfen im Leichtgewicht und erzielte damit den höchsten Wert in der Geschichte der Division. Anschließend gab er den Gürtel ab, wechselte ins Weltergewicht und besiegte Jack Della Maddalena nach Punkten souverän, wodurch er Champion in einer zweiten Gewichtsklasse wurde.

Deshalb ist Makhachevs Aussage, man werde „alle möglichen Rekorde brechen“, keine bloße großspurige Ansage. Er hat bereits mehrere historische Bestmarken übertroffen und ist nur noch einen Sieg vom nächsten Rekord entfernt.

Wann könnte er seine Karriere beenden?

Makhachev sagte auch in früheren Gesprächen, dass er nicht vorhabe, den Sport in naher Zukunft zu verlassen. Seiner Ansicht nach würde er erst dann ernsthaft über seinen Rücktritt nachdenken, wenn er spürt, dass die jungen Kämpfer in seinem Gym beginnen, mit ihm mitzuhalten.

Dieser Ansatz zeigt, dass der Champion seinen Zustand nicht nur nach Alter oder Anzahl der Kämpfe beurteilt, sondern auch nach seiner Wettbewerbsfähigkeit im Training.

Makhachev ist 34 Jahre alt. Im Mixed Martial Arts gilt dies als Phase, in der die Erfahrung ihren Höhepunkt erreicht, während Regeneration und körperliche Belastung zunehmend wichtiger werden. Dennoch zeigen die offiziellen UFC-Statistiken, dass seine Serie, seine Verteidigungswerte und seine Gesamtbilanz weiterhin auf Eliteniveau liegen.

Die Motivation des Champions hat sich verändert

Zu Beginn einer Karriere kämpft ein Athlet um einen Platz in der Rangliste, die erste große Börse oder eine Titelchance. Sobald alle wichtigen Ziele erreicht sind, wird es schwieriger, die Motivation aufrechtzuerhalten.

Makhachev sagte, dass er nicht mehr genau dieselbe Motivation wie früher habe. Doch der Wunsch zu gewinnen und den Gürtel nicht zu verlieren, treibe ihn weiterhin an. Sein aktuelles Ziel ist nicht, einen neuen Namen aufzubauen, sondern seinen Status zu bewahren und in der Geschichte noch weiter aufzusteigen.

In dieser Phase steigt auch das Risiko jedes Kampfes. Ein Sieg wird zum Rekord, während eine Niederlage die über Jahre aufgebaute Dominanz beenden könnte.

Kein Rücktritt, sondern ein historischer Kampf steht bevor

Islam Makhachev hat seine Position deutlich gemacht: Nach dem Kampf gegen Garry plant er nicht, seine Handschuhe an den Nagel zu hängen. Der Champion will in Topform bleiben, gegen starke Gegner antreten und neue Rekorde aufstellen.

Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf UFC 330. Für Makhachev ist dieser Kampf nicht nur eine Titelverteidigung, sondern auch die Chance, den historischen Rekord zu brechen, den er derzeit mit Anderson Silva teilt.

Wenn er seinen 17. Sieg in Folge holt, wird er die Ruhestandsgerüchte nicht mit Worten, sondern mit seinem Ergebnis im Oktagon am stärksten beantworten.

Glaubt ihr, dass Makhachev Garry besiegen und den alleinigen Rekord in der UFC-Geschichte aufstellen kann? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!