UEFA Nations League: England schlägt Spanien, Belgien feiert Kantersieg gegen Italien

In Europa wurde die Gruppenphase der UEFA Nations League mit dem 6. Spieltag abgeschlossen, der von intensiven und kompromisslosen Kämpfen geprägt war. Die letzten Partien mit den europäischen Top-Teams boten viele Tore und überraschende Ergebnisse.

Spanien gegen England: Ein hart erkämpfter Auswärtssieg der Engländer

Eines der zentralen Spiele des Spieltags fand in Madrid zwischen den Nationalmannschaften von Spanien und England statt. In einer intensiven und offensiv geprägten Partie konnten die Gäste mit 3:2 gewinnen. feierten den Sieg.

Harry Kane eröffnete das Spiel kurz vor der Halbzeit per Elfmeter, während Ezri Konsa und Morgan White zu Beginn der zweiten Hälfte die Führung ausbauten. Für Spanien trafen Oyarzabal (Elfmeter) und Nico Williams. Zudem sah der Engländer Elliot Anderson die Rote Karte und musste das Feld vorzeitig verlassen.

Spiele und Ergebnisse Spielstand und wichtige Ereignisse Spanien — England 2:3 (Oyarzabal, Williams — Kane, Konsa, White) Belgien — Italien 4:1 (De Cuyper, Ngoy, Doku, Moreira — Esposito) Frankreich — Türkei 2:1 (Topçu ET, Couprie — Bardakçı) Kroatien — Tschechien 2:1 (Perišić, Majer — Hložek)

Sensationeller Sieg Belgiens gegen Italien

In der Partie in Brüssel besiegten die Gastgeber aus Belgien die Italiener deutlich. Obwohl Francesco Esposito die Gäste früh in Führung brachte, antworteten die Belgier mit vier Toren. Maxim De Cuyper, Cyril Ngoy, Jérémy Doku und Stanislav Moreira trugen sich in die Torschützenliste ein und sicherten dem Team einen 4:1-Kantersieg. Dies war der Endstand.

Erfolge für Frankreich und Kroatien

Frankreich sicherte sich zu Hause gegen die Türkei ebenfalls drei Punkte. Ein Eigentor von Topçu und ein präziser Treffer von Bruno Couprie brachten den Franzosen den Sieg (Abdülkerim Bardakçı erzielte kurz vor Schluss den Anschlusstreffer für die Türken). Kroatien besiegte Tschechien zu Hause mit 2:1 durch Tore von Ivan Perišić und Lovro Majer.

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