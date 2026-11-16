Was sagte Thomas Tuchel nach dem Sieg über Spanien?

Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft Thomas Tuchel teilte seine Gedanken nach dem extrem umkämpften und intensiven Auswärtsspiel gegen Spanien in der Nations League (3:2) mit. Der englische Trainer verbarg seine Zufriedenheit mit der Leistung der Mannschaft nicht.

„Wir haben von Anfang bis Ende auf hohem Niveau gespielt“

Nach der Partie in Madrid ITV sprach Tuchel über die Leistung seines Teams auf dem Platz. Seiner Meinung nach waren die Engländer dem Gegner in jeder Hinsicht überlegen:

„Insgesamt haben wir ein großartiges Spiel gemacht. Wir waren besser als der Gegner und haben von Anfang bis Ende auf hohem Niveau agiert. Wir wussten, dass wir ein perfektes Spiel brauchen würden, und wir haben alles gegeben. Wir waren mutig mit dem Ball und geduldig ohne Ball“, sagte der Cheftrainer.

Spiel und Mannschaftsstatistiken Details Wettbewerb und Phase UEFA Nations League, 6. Spieltag Topspiel Spanien — England (2:3) Meinung des Cheftrainers Hohes Pressing beim Gegner und ein absolut verdienter Sieg Hauptproblem Schiedsrichterentscheidungen (Rote Karte und Elfmeterfrage)

Schiedsrichterentscheidungen und die schwierigen letzten Minuten

Gleichzeitig ging der deutsche Trainer auf einige umstrittene Situationen im Spiel ein, insbesondere auf die harten Strafen. Er betonte, dass er verstehen müsse, warum für eine einzige Szene sowohl ein Elfmeter als auch eine Rote Karte vergeben wurden:

„Eine Rote Karte und ein Elfmeter sind schwerwiegende Entscheidungen. Ich muss verstehen, warum für eine Situation zwei Strafen verhängt wurden. Die nächsten 30 Minuten fühlten sich sehr lang an. Aber ich möchte mich nicht zu sehr damit aufhalten. Es gab viele positive Aspekte in unserem Spiel bis zur 60. Minute. Wir haben den Sieg voll und ganz verdient“, fügte Tuchel hinzu.

Als Schlüsselfaktor wurde hervorgehoben, dass die Engländer während des gesamten Spiels die Räume in ihrer eigenen Hälfte schlossen, den Gegner aktiv unter Druck setzten und der Teamgeist auf höchstem Niveau war.

Glauben Sie, dass die englische Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel die Nations League gewinnen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!