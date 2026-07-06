Thomas Tuchel verärgert über FIFA-Entscheidung: Wird Harry Kane Donald Trump um Hilfe bitten?

Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel, hat die mangelnde Konsistenz in den Disziplinarentscheidungen der FIFA scharf kritisiert. Der deutsche Fachmann drückte seine Unzufriedenheit mit einer Mischung aus Humor und Ironie nach der Situation um den US-Stürmer Folarin Balogun aus. Dieser Fall sorgt in der internationalen Fußballgemeinschaft für große Diskussionen, berichtet Goal.com berichtet .

Der Punkt ist, dass der US-Star Folarin Balogun trotz eines direkten Roten Karten im Spiel gegen Bosnien und Herzegowina die FIFA Artikel 27 des Disziplinarkodex anwandte und seine Sperre aufschob. Infolgedessen erhielt der Spieler das Recht, im Viertelfinalspiel gegen Belgien auf dem Platz zu stehen. Laut Goal.com verbarg Thomas Tuchel seine Überraschung über eine solche Entscheidung nicht.

Politische Einflussnahme und die FIFA-Entscheidung

Berichte, dass der neu gewählte US-Präsident Donald Trump in die Situation eingegriffen habe, gaben der Angelegenheit einen politischen Anstrich. Informationen zufolge kontaktierte Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino und bat ihn, die Balogun-Angelegenheit zu prüfen. Anschließend lobte Donald Trump den englischen Kapitän Harry Kane in seinem Truth-Social-Netzwerk als "GROSSARTIGEN Spieler".

Nach Englands 3:2-Sieg über Mexiko wurde Thomas Tuchel gefragt, ob Harry Kane ebenfalls Trump um Hilfe bitten sollte, um die Rote Karte seines Mitspielers Jarell Quansah aufzuheben. Jarell Quansah war im Spiel gegen Mexiko vom Platz gestellt worden. Tuchel antwortete ironisch: "Vielleicht ist das ein guter Ausgangspunkt."

Das Problem der Inkonsistenz bei Entscheidungen

Thomas Tuchel ist besorgt, dass die Überprüfung von Entscheidungen durch Schiedsrichter und das VAR-System die logischen Grundlagen des Fußballs untergräbt. Seiner Meinung nach wird die Ordnung des Spiels gestört, wenn jede Gelbe oder Rote Karte beanstandet und unter politischem Druck aufgehoben wird.

"Wo hört das auf? Ich verstehe die Regeln nicht mehr. Wenn die Gelbe Karte von Declan Rice falsch war, geben sie die dann auch zurück? Oder die Karte, die Michael Olise gegen Frankreich bekommen hat? Wir können uns jetzt endlos über jede Entscheidung streiten. Ich möchte wissen, wo die Grenze gezogen wird, aber ich habe keine Antwort auf diese Frage", betonte der Trainer.

Derzeit erwartet die englische Nationalmannschaft eine klare Entscheidung zur Disqualifikation von Jarell Quansah. Der Präzedenzfall Balogun hat jedoch die Vermutung verstärkt, dass die Regeln in der Fußballwelt nicht für alle gleich sind. Die unter Thomas Tuchel geführten "Three Lions" bereiten sich indes auf die nächsten wichtigen Spiele vor.