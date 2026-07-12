Thomas Tuchel klärt auf, warum Declan Rice ausgewechselt wurde

Nach Englands hart erkämpftem Sieg gegen Norwegen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft stellte sich eine Frage: Warum verließ Stammspieler Declan Rice zur Halbzeit das Spielfeld? Cheftrainer Thomas Tuchel erklärte, dass hinter dieser unerwarteten Entscheidung nicht nur taktische Überlegungen, sondern auch ernsthafte Sorgen um die Gesundheit des Spielers steckten. Dies berichtet Goal.com.

Bei der Partie in Miami gewann England mit 2:1 und zog ins Halbfinale ein. Da Norwegen zur Pause jedoch mit 1:0 führte, entschied sich Tuchel dazu, den Mittelfeldspieler von Arsenal auszuwechseln. Die Entscheidung überraschte viele, da Rice als einer der konstantesten Akteure im Mittelfeld des Teams gilt.

Taktische Änderungen und die Hitze Floridas

Laut Goal.com begründete Thomas Tuchel die Entscheidung mit der extremen Hitze und Luftfeuchtigkeit in Florida. Der Trainer betonte, dass die Spieler unter den schwülen Bedingungen körperlich zu kämpfen hatten. Während Ezri Konsa mit Muskelproblemen zu kämpfen hatte, wollte Tuchel bei Declan Rice die offensive Schlagkraft erhöhen.

Zur Halbzeit stellte Tuchel das System um und brachte Offensivkräfte wie Bukayo Saka und Eberechi Eze. „Wir haben diese Entscheidung beim Stand von 0:1 getroffen, und ich habe meine Meinung auch nach dem Ausgleich nicht geändert. Es war nötig, ein aggressives Signal an die Mannschaft zu senden. Wir mussten näher am gegnerischen Strafraum agieren“, so der deutsche Trainer.

Taktik war jedoch nicht der einzige Grund. Declan Rice hatte bereits vor dem wichtigen Duell mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Aufgrund einer Krankheit verpasste er zwei Trainingstage in Folge und war am Spieltag noch nicht vollständig genesen. Tuchel gab zu, im Voraus gewusst zu haben, dass der Spieler nicht über 90 Minuten ein hohes Tempo würde gehen können.

Strategie zur Einsparung von Wechselmöglichkeiten

Laut dem Trainer versuchte er, Wechselmöglichkeiten zu sparen, da er mit einer Verlängerung (120 Minuten) rechnete. Wäre Rice Mitte der zweiten Halbzeit erschöpft gewesen, hätte dies einen erzwungenen Wechsel bedeutet und die Optionen des Trainers am Spielende eingeschränkt. Daher war der Wechsel zur Pause strategisch die sinnvollste Lösung.

Nun wartet im Halbfinale das Duell mit Argentinien und Lionel Messi auf die englische Nationalmannschaft. Vor diesem wichtigen Spiel reist das Team nach Kansas City. Tuchel kündigte an, die Trainingsintensität zur Regeneration zu senken, wobei der Fokus vor allem auf der körperlichen Verfassung von Leistungsträgern wie Declan Rice liegen wird.

Der Sieg, der durch einen Doppelpack von Jude Bellingham gesichert wurde, verschafft den Engländern zweifellos einen psychologischen Vorteil. Doch für den Weg ins Finale wird es für England entscheidend sein, dass ein defensiver Mittelfeldspieler wie Declan Rice gegen Argentinien wieder voll einsatzbereit ist.