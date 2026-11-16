Was sagte Luis de la Fuente nach der herben Niederlage gegen England?

Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft Luis de la Fuente UEFA Nations League-Spiel zu Hause gegen England, eine hart umkämpfte und torreiche Begegnung (2:3), teilte er seine Gedanken mit. Der spanische Fachmann verbarg seine Zufriedenheit mit der kämpferischen Einstellung der Mannschaft nicht.

„Das 0:3 war ein schwerer Schlag für uns“

Nach dem Spiel in Madrid Teledeporte betonte de la Fuente im Live-Interview, dass sie von Beginn an auf Schwierigkeiten stießen. Seiner Meinung nach zeigten die Engländer in der ersten Halbzeit ihre Klasse:

„In den ersten 30 Minuten dominierte der Gegner und drängte uns in unsere eigene Hälfte. Das 0:3 war ein schwerer Schlag für uns. Dennoch haben wir versucht, anzugreifen. Die Probleme häuften sich früh im Spiel: Pubills Knöchel sowie muskuläre Probleme bei Cubarsí und Zubimendi“, sagte der Cheftrainer.

Spiel und Mannschaftsleistung Details Wettbewerb und Phase UEFA Nations League, 6. Spieltag Topspiel Spanien — England (2:3) Reaktion des Trainers Stolz auf den Kampfgeist trotz früher Probleme und der Niederlage Wichtige Ausfälle Verletzungen von Pubill, Cubarsí und Zubimendi

Taktische Änderungen und Akzeptanz der Niederlage

Gleichzeitig merkte der Trainer bedauernd an, dass die Mannschaft später ihre Taktik änderte und den Rückstand verkürzen konnte, die Niederlage am Ende jedoch nicht abzuwenden war:

„Dann haben wir unsere Taktik geändert und die Spieler haben alles gegeben. Es ist schade, dass wir zumindest kein Unentschieden erreichen konnten. Dennoch bin ich stolz auf diese großartige Mannschaft. Man muss die bisherigen Erfolge wertschätzen. Diejenigen, die nach uns kommen, sollen versuchen, diese Ergebnisse zu übertreffen. Man muss wissen, wie man gewinnt, aber auch, wie man eine Niederlage akzeptiert“, fügte de la Fuente hinzu.

Glauben Sie, dass die spanische Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente aus dieser Niederlage lernen und sich in den nächsten Phasen steigern kann? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!