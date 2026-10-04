Zinedine Zidane verteidigt die Karriere von Cristiano Ronaldo

Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Zinedine Zidane, hat sich gegen die scharfe Kritik an seinem ehemaligen Schützling Cristiano Ronaldo ausgesprochen und dessen glanzvolle Karriere gewürdigt. Laut Goal.com reagierte der Experte scharf auf diejenigen, die nach dem unerwarteten Abgang aus dem portugiesischen Lager in Kopenhagen den Ruf des Stürmers beschädigen wollten. Dies berichtet Goal.com .

Nach den Vorfällen in Kopenhagen und Meinungsverschiedenheiten mit Jorge Jesus stand Cristiano Ronaldo in der Presse unter Beschuss. Zinedine Zidane betonte jedoch, dass diese Kontroversen ignoriert werden sollten und die Verdienste des Stürmers nicht infrage gestellt werden dürften.

Große Siege mit den Madrilenen

Der Trainer, der zwischen 2016 und 2018 mit Real Madrid eine historische europäische Dominanz etablierte, erinnerte an diese goldene Ära. Zinedine Zidane drückte seinen tiefen Respekt für seinen ehemaligen Stürmer aus und betonte, dass sein Stellenwert in der Fußballwelt unvergleichlich sei.

Auf einer Pressekonferenz sagte der französische Trainer: "Nein, ich denke, man sollte ihm nur zu seiner großartigen Karriere gratulieren. Was er geleistet hat, ist von außerordentlicher Bedeutung." Der Trainer erinnerte zudem an unvergessliche Momente aus der Zeit, in der er mit Cristiano Ronaldo zusammenarbeitete.

"Ich war glücklich, ihn an meiner Seite zu haben, und er hat mir riesige Siege beschert, deshalb verneige ich mich vor Cristiano", fügte Zinedine Zidane über seinen ehemaligen Schützling hinzu.

Ein neues Kapitel in der Nationalmannschaft

Beim Vergleich des ständigen Drucks im Vereinsfußball mit der Arbeitsweise in der Nationalmannschaft äußerte sich Zinedine Zidane zufrieden mit seiner aktuellen Tätigkeit. Ihm zufolge ist die Arbeit in einem Verein ein Prozess, der jeden Tag andauert und die volle Zeit beansprucht.

Der Experte, der nun die französische Nationalmannschaft übernommen hat, erzielte in den ersten Spielen der Nations League positive Ergebnisse. Unter seiner Führung gewann das Team auswärts gegen die Türkei und Belgien und spielte in Paris unentschieden gegen Italien.