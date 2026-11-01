Das Team von Bektemir Meliqo‘ziyev erklärt, warum es dem Titelkampf von Mungia zugestimmt hat

Im Supermittelgewicht des Profiboxens kam es zu unerwarteten Ereignissen hinter den Kulissen. Der usbekische Boxer Bektemir Meliqo‘ziyev war der offizielle Pflichtherausforderer für den WBA-Weltmeistertitel, als der Verband Jaime Mungia eine Sondergenehmigung erteilte, einen Titelkampf gegen Nikita Zon zu bestreiten. Diese Entscheidung hatte in der Boxwelt für zahlreiche Fragen gesorgt.

Laut Informationen des Insiders Jalol Ahmedov hat das Management-Team von Meliqo‘ziyev detailliert offengelegt, was zu dieser Situation führte und unter welchen Bedingungen die Zustimmung erteilt wurde.

Der Faktor Alvarez und Alalshaikh: Warum gab die WBA nach?

Wie sich herausstellte, waren es die einflussreichsten Persönlichkeiten des Weltsports, die den Anstoß gaben, das Duell zwischen Mungia und Zon als Titelkampf auszutragen:

Offizielle Anfrage der Organisatoren: Superstar Saul „Canelo“ Alvarez und der Vorsitzende der saudi-arabischen General Entertainment Authority, Turki Alalshaikh, wandten sich direkt an die WBA-Führung und baten darum, den Weltmeistertitel bei diesem Kampf aufs Spiel zu setzen.

Die Interessen der WBA: Der Verband wollte die Beziehungen zu mächtigen Partnern wie Alvarez und Alalshaikh nicht gefährden und entschied sich daher für eine Einigung mit dem Team von Meliqo‘ziyev unter bestimmten Bedingungen.

Was wäre passiert, wenn der usbekische Boxer abgelehnt hätte?

Die Manager erklärten, dass sich die Situation für Bektemir hätte negativ entwickeln können, wenn sein Team das Angebot strikt abgelehnt hätte:

Der Kampf zwischen Mungia und Zon hätte als gewöhnlicher Ranglistenkampf stattfinden können. Das gefährlichste Szenario: Mungia hätte den WBA-„Super“-Champion-Status erhalten können, während Bektemir Gefahr gelaufen wäre, nur einen Kampf um den vakanten „Regular“-Titel angeboten zu bekommen.

Die entscheidende Bedingung: Meliqo‘ziyev tritt gegen den Sieger an

Unter diesen schwierigen Umständen trafen Bektemir Meliqo‘ziyev und sein Team eine weitsichtige und vorteilhafte Entscheidung. Im Gegenzug für ihre Zustimmung forderten sie eine offizielle schriftliche Garantie von den Organisatoren und Investoren:

Die Hauptbedingung: Der Sieger des Kampfes zwischen Jaime Mungia und Nikita Zon ist verpflichtet, seinen nächsten Kampf ausnahmslos gegen Bektemir Meliqo‘ziyev zu bestreiten.

Auf diese Weise hat der usbekische Boxer seinen Status als Pflichtherausforderer Nummer 1 bewahrt und sich das Recht auf einen direkten Kampf um den Weltmeistertitel als nächsten Schritt garantiert.