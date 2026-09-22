Ein neues goldenes Kapitel in der Geschichte des usbekischen Profiboxens steht bevor: Die World Boxing Association (WBA), eine der renommiertesten Boxorganisationen der Welt, hat eine verbindliche Entscheidung für einen offiziellen Weltmeisterschaftskampf im Supermittelgewicht getroffen. Das Meisterschaftskomitee der WBA hat offiziell einen Titelverteidigungskampf zwischen dem amtierenden WBA-Weltmeister, dem mexikanischen Star Jaime Munguia, und dem offiziellen Pflichtherausforderer Nr. 1 der Gewichtsklasse, Bektemir „Bek Bulli“ Melikuziev, angeordnet.

Gemäß den WBA-Regularien haben die Teams beider Boxer eine 30-tägige Verhandlungsfrist bis zum 21. Oktober, um sich auf alle organisatorischen und finanziellen Bedingungen zu einigen. Für Munguia, der den Titel im Mai 2026 in der berühmten T-Mobile Arena in Las Vegas gewann, ist die Frist für die Pflichtverteidigung bereits abgelaufen; er ist verpflichtet, gegen den topgesetzten Melikuziev anzutreten, um seinen Gürtel zu behalten. Sollten sich die Parteien innerhalb der gesetzten Frist nicht einigen, wird dieser zentrale Kampf versteigert (Purse Bid).

Also, Bektemir Melikuziev indem er einen der gefährlichsten Vertreter der mexikanischen Boxschule ausknockt, nach Usbekistan kann er den unbestrittenen Weltmeistergürtel nach Hause bringen, wird Munguia versuchen, dem „usbekischen Löwenherz“ auszuweichen, und findet der Kampf in Las Vegas oder einer anderen Metropole statt?

„30-Tage-Frist, WBA-Befehl und Revanche in Las Vegas“: Die 5 wichtigsten Punkte des Meisterschaftskampfes

Die wichtigsten Fakten zur WBA-Entscheidung und dem bevorstehenden historischen Superkampf:

Offizieller Befehl der WBA: Die Organisation hat eine offizielle Anweisung für das Aufeinandertreffen zwischen Champion Jaime Munguia und Pflichtherausforderer Bektemir Melikuziev erteilt;

30-Tage-Frist bis zum 21. Oktober: Die Promoter der Boxer müssen innerhalb von 30 Tagen eine Einigung über Datum und Ort des Kampfes erzielen;

Munguia kann nicht entkommen: Gemäß den WBA-Regeln C.10 und C.12 muss der Champion seine Pflichtverteidigung gegen den Herausforderer Nr. 1, Melikuziev, bestreiten, andernfalls wird ihm der Titel aberkannt;

Gefahr der Versteigerung: Wenn sich die Parteien bis zum 21. Oktober nicht einigen können, wird das Recht zur Organisation des Kampfes per öffentlicher Auktion an den Höchstbietenden vergeben;

Duell zweier harter Puncher: Der Kampf zwischen dem mexikanischen Phänomen mit 46 Siegen und dem usbekischen Vertreter, der seine Gegner im Profiring reihenweise ausschaltet, verspricht der heißeste Kampf des Jahres zu werden.

Bektemir Melikuziev vs. Jaime Munguia: Statistischer Vergleich vor dem Meisterschaftskampf

Die Profi-Bilanzen der Giganten im Supermittelgewicht:

Indikatoren und Parameter Jaime Munguia (Amtierender Weltmeister) Bektemir Melikuziev (Offizieller Pflichtherausforderer) Nationalität Mexiko Usbekistan Alter 29 Jahre 30 Jahre Anzahl der Kämpfe 48 Kämpfe 18 Kämpfe Siegquote 46 Siege (meist durch K.o.) 17 Siege (über 10 K.o.) Anzahl der Niederlagen 2 Niederlagen 1 Niederlage (revanchiert) Aktueller Status WBA-Weltmeister (Las Vegas, Mai 2026) Klarer Platz 1 in der WBA-Rangliste Verhandlungsfrist Bis zum 21. Oktober 2026 (30-Tage-Frist) Bis zum 21. Oktober 2026 (30-Tage-Frist)

Profi-Box-Expertise: Warum ist dieser Kampf die größte Prüfung in der Karriere von Bektemir Melikuziev?

Analytische Schlussfolgerungen internationaler Boxkommentatoren und Insider:

„Southpaw“-Power und physischer Druck: Bektemir Melikuziev besitzt einen einzigartigen aggressiven Stil und eine schwere linke Hand (Body Punch), mit der er Gegner in die Ecke drängt; da Munguia einen traditionellen offenen Schlagabtausch bevorzugt, bietet dies für Bektemir eine günstige Gelegenheit, den Körper des Gegners zu bearbeiten;

Munguias große Erfahrung: Der mexikanische Ringmeister hat an 48 Kämpfen teilgenommen und sich in 12-Runden-Kämpfen gegen Weltstars wie Saul „Canelo“ Alvarez bewährt; seine Ausdauer und die Fähigkeit, das Tempo des Kampfes zu halten, erfordern von Bektemir eine höhere taktische Intelligenz;

Promoter-Politik: Golden Boy und mexikanische Promoter versuchen normalerweise, ihre Champions zu schützen, aber der feste Druck der WBA und der Status von Melikuziev als Pflichtherausforderer machen dieses Aufeinandertreffen unvermeidlich;

Ein neuer Höhepunkt für das usbekische Boxen: Nach Israil Madrimov, Murodjon Akhmadaliev und unseren anderen Stars wird das Erringen des Weltmeistergürtels im Supermittelgewicht unser Profiboxen in die absolute Weltspitze heben.

Dieser offizielle Befehl der WBA hat den entscheidenden Kampf eingeleitet, von dem Bektemir Melikuziev seit Jahren träumt und der ihn zur Weltkrone führen soll.

Glauben Sie, dass Bektemir Melikuziev den mexikanischen Star Jaime Munguia mit 46 Siegen ausknocken kann, oder geht der Kampf über die vollen 12 Runden? Wo würden Sie dieses Duell gerne sehen – in Las Vegas oder Taschkent? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des historischen Ereignisses im usbekischen Boxsport mit allen Boxfans!