Test vor dem Titelkampf: Details zum nächsten Kampf von Bektemir Meliqo‘ziyev

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Test vor dem Titelkampf: Details zum nächsten Kampf von Bektemir Meliqo‘ziyev

Im Supermittelgewicht offizieller und pflichtmäßiger Herausforderer für den WBA-Meisterschaftsgürtel der als usbekischer Boxmeister gilt Bektemir Meliqo‘ziyevDetails zu seinem nächsten Kampf wurden bekannt gegeben. Während unser Landsmann auf einen großen Titelkampf wartet, wird er in den kommenden Tagen erneut in den Ring steigen, um seine sportliche Form zu halten.

Meliqo‘ziyev am 6. November bei der prestigeträchtigen Veranstaltung in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Muka Boxing wird er einen Profiboxkampf bestreiten.

Zwischenkampf vor dem Titelduell: Was ist der Plan?

Der usbekische Boxer nutzt diesen Kampf als letzte Vorbereitungsphase vor dem wichtigsten Duell seiner Karriere:

  • Das Hauptziel bleibt bestehen: Bektemir Meliqo‘ziyev wartet auf den geplanten Weltmeisterschaftskampf in dieser Gewichtsklasse, der nach dem Kampf zwischen dem mexikanischen Star Jaime Munguía und Nikita Tszyu stattfinden soll;

  • Ringpraxis: Um nicht zu lange ohne Kampf zu bleiben und die Wettkampfhärte zu bewahren, hat sich das Team unseres Boxers entschieden, in der Zwischenzeit einen zusätzlichen Kampf zu bestreiten;

  • Gegnerfrage: Der Name des möglichen Gegners von Meliqo‘ziyev für den 6. November wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es wird erwartet, dass die Promoter den Namen in den kommenden Tagen offiziell verkünden.

Dieser Kampf in Dubai wird für Bektemir ein wichtiges Sprungbrett sein, um seinen Status als Spitzenreiter in der WBA-Rangliste zu festigen und sich auf den großen Test um den Weltmeistertitel vorzubereiten.

Bektemir Meliqo‘ziyevWBAMuka BoxingProfiboxenBoxsport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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