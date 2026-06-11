Englische Nationalmannschaft besiegt Costa Rica deutlich

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Englische Nationalmannschaft besiegt Costa Rica deutlich

Die Spannung vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steigt. England, einer der Top-Favoriten auf den Titel, absolvierte sein letztes Testspiel vor dem Turnier. In einem intensiven Duell in Orlando dominierte das englische Team gegen Costa Rica, erzielte drei Tore ohne Gegentreffer und begeisterte die Fans.

Für den renommierten deutschen Trainer Thomas Tuchel war dieses Spiel eine ideale Gelegenheit, den physischen und taktischen Zustand seiner Spieler ein letztes Mal zu prüfen. Anthony Gordon glänzte dabei besonders. Der kreative Flügelspieler erzielte nicht nur selbst ein Tor, sondern bereitete auch einen Treffer vor.

Die Führung fiel bereits in der 9. Minute durch den erfahrenen Mittelfeldspieler Declan Rice. In der zweiten Halbzeit verwandelte Anthony Gordon in der 68. Minute souverän einen Elfmeter. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Ollie Watkins in der 87. Minute.

Thomas Tuchel nutzte das Spiel für eine umfassende Rotation und gab Stars wie Jude Bellingham, Harry Kane und Bukayo Saka wichtige Spielpraxis.

Details zum Freundschaftsspiel:

England — Costa Rica — 3:0

10. Juni. Orlando.

Tore: Rice (9.), Gordon (68., Elfmeter), Watkins (87.).

Aufstellung England: Pickford (Henderson, 63.), James (Spence, 63.), Konsa (Watkins, 71.), Stones (Guehi, 63.), O'Riley (Burn, 71.), Anderson (Mainoo, 71.), Rice (Eze, 63.), Madueke (Saka, 63.), Bellingham (Quansah, 71.), Gordon (Rashford, 71.), Kane (Rogers, 63.).

Nach diesem überzeugenden Sieg richtet England den Fokus auf das Turnier. Am 17. Juni startet das Team von Tuchel gegen Kroatien in die Weltmeisterschaft. Dieses Spitzenspiel verspricht eines der Highlights der Gruppenphase zu werden.

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EnglandCosta RicaThomas TuchelOrlandoKroatien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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