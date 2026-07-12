Neymar im Rollstuhl im Park von Orlando gesichtet: Ist die brasilianische Legende erschöpft?

Neymar, der Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft, sorgte nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft 2026 für Aufsehen. Der 34-jährige Star, der derzeit im Universal Orlando Resort in Florida, USA, Urlaub macht, löste Diskussionen aus, nachdem er mit einem Mobilitätsroller (Rollstuhl) gesehen wurde. Dies berichtet Goal.com .

Laut Goal.com trug Neymar während des Urlaubs mit seiner Familie eine Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung, doch sein Verzicht auf das Gehen warf bei den Fans Fragen auf. Augenzeugen vermuten, dass der Fußballer das Fahrzeug gewählt haben könnte, um körperliche Erschöpfung bei den langen Wegen durch den Park zu vermeiden oder eine während des Turniers erlittene Verletzung zu schonen.

Nach der Weltmeisterschaft

Die brasilianische Nationalmannschaft schied bei der Weltmeisterschaft 2026 überraschend im Achtelfinale nach einer 1:2-Niederlage gegen Norwegen aus. Obwohl Neymar in der zehnten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter traf, konnte dies die "Seleção" nicht vor dem Aus bewahren. Diese schmerzhafte Niederlage schockierte die gesamte Fußballwelt.

Nach dem Spiel gab ein emotionaler Neymar seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Er absolvierte insgesamt 130 Länderspiele für Brasilien, erzielte 80 Tore und übertraf damit Legenden wie Pelé als erfolgreichster Torschütze des Landes. Trotz seiner persönlichen Erfolge gelang es ihm jedoch nicht, den Weltmeistertitel zu gewinnen, auf den Brasilien seit 2002 wartet.

Ein Augenzeuge, der dem Daily Star ein Interview gab, sagte: "Zuerst bemerkte niemand, dass die Person auf dem Roller Neymar war. Dann umringten ihn die Leute. Ich weiß nicht, warum er einen Roller benutzte, aber es war sehr heiß in Orlando. Nachdem das Sicherheitspersonal bestätigte, dass es Neymar war, versuchte jeder, ihm nahe zu kommen."

Unter Experten und Fans wird hitzig über Neymars körperlichen Zustand debattiert. Einige vermuten, dass er bei der Weltmeisterschaft nicht voll fit war, während andere betonen, dass er diese Methode lediglich nutzte, um sich bei der Hitze in Florida nicht unnötig anzustrengen. Der Abschied des größten Stars des modernen brasilianischen Fußballs von der internationalen Bühne ist in jedem Fall ein herber Verlust für die Sportwelt.