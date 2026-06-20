Arda Guler entschuldigt sich bei seinem Volk: Türkei scheidet vorzeitig aus der Weltmeisterschaft aus

Arda Guler, das junge Talent der türkischen Nationalmannschaft und Mittelfeldspieler von Real Madrid, hat sich nach dem erfolglosen Auftritt bei der Weltmeisterschaft bei den Fans entschuldigt. Die 1:0-Niederlage gegen Paraguay beendete offiziell den Weg der Türken im Turnier. Die Mannschaft von Vincenzo Montella schaffte es in den ersten beiden Gruppenspielen nicht einmal, ein Tor zu erzielen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Nachdem sie bei der Euro 2024 das Viertelfinale erreicht und viele Herzen gewonnen hatten, war das Team der "Halbmond-Sterne" mit großen Hoffnungen zu dieser Weltmeisterschaft gereist. Doch eine Serie unerwarteter Rückschläge brachte die Mannschaft in eine schwierige Lage. Zuerst die 2:0-Niederlage gegen Australien, dann die Niederlage gegen Paraguay, was die Chancen der Türkei auf den Play-off-Einzug mathematisch zunichtemachte.

Nach dem Spiel konnte der 21-jährige Arda Guler seine Emotionen nicht verbergen. Der Spieler, der zusammen mit Kenan Yildiz als Anführer der neuen Generation des türkischen Fußballs gilt, gab in einem Interview mit TRT Spor zu, dass das Niveau der Mannschaft weit unter den Erwartungen lag. Seinen Worten zufolge konnten die Spieler nicht der Bedeutung entsprechen, die sie in ihren Vereinen haben.

Historischer Anti-Rekord und ineffektive Angriffe

"Wir schämen uns sehr und entschuldigen uns bei unserem gesamten Volk. Wir spielen in einigen der größten Teams der Welt und hätten dies auf dem Platz beweisen müssen. In zwei Spielen konnten wir kein einziges Tor erzielen. Ich werde alles tun, um dieses Turnier in meiner Nationalmannschaftskarriere aus dem Gedächtnis der Fans zu löschen", betonte das Real-Madrid-Mitglied.

Die von Goal.com bereitgestellten Statistiken zeigen, wie ernst die Angriffsprobleme der türkischen Nationalmannschaft sind. In zwei Spielen gaben die Türken insgesamt 62 Torschüsse ab, doch keiner davon führte zu einem Tor. Laut Opta-Analysen ist dies der Rekord für die meisten Torschüsse ohne Treffer in zwei aufeinanderfolgenden WM-Spielen seit 1966.

Im Spiel gegen Paraguay hielt die Türkei den Ball 78,5 % der Zeit und gab 33 Schüsse ab. Trotz dieser absoluten Dominanz gelang es nicht, das Netz zu treffen. Diese Ineffizienz war der Hauptgrund für das frühe Ausscheiden der Mannschaft aus dem Turnier.

Obwohl die Türkei im letzten Gruppenspiel gegen die US-Nationalmannschaft antritt, wird diese Begegnung keinen Einfluss auf die Tabellensituation haben. Das Hauptziel der Mannschaft besteht nun darin, das letzte Spiel zu gewinnen, ihren Stolz wiederherzustellen und sich vor den Fans zumindest ein Stück weit zu rehabilitieren.