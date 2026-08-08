Laut Informationen des Portals Fichajes hat Real Madrid offiziell beschlossen, im Sommer-Transferfenster keinen neuen zentralen Mittelfeldspieler zu verpflichten. Nachdem der Transfer von Rodri gescheitert ist, kam die Vereinsführung zu dem Schluss, dass der aktuelle Kader über genügend Qualität verfügt, um auf höchstem Niveau konkurrenzfähig zu sein. Goal.com berichtet .

Der drastische Kurswechsel in der Transferpolitik des Madrider Klubs basiert offenbar auf den eigenen Möglichkeiten des Teams und der Form der Neuzugänge. Die Vereinsführung ist überzeugt, dass das Mittelfeld bereits vollständig besetzt ist und alle Positionen abgedeckt sind.

Taktische Änderungen und der Plan des Trainers

Bernardo Silvas ablösefreier Wechsel von Manchester City sowie Arda Gülers überzeugende Leistungen im Vorbereitungstrainingslager haben die Vereinsführung dazu bewegt, die Suche nach Verstärkungen einzustellen. Daher wurde der Plan aufgegeben, einen klassischen defensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten.

Wie Goal.com berichtet, muss Cheftrainer José Mourinho seine bevorzugte 4-2-3-1-Formation neu interpretieren, nachdem es ihm nicht gelungen ist, im Sommer-Transferfenster neue Spieler zu verpflichten. Der portugiesische Trainer plant, den erfahrenen 31-jährigen Bernardo Silva neben Aurélien Tchouaméni im defensiven Mittelfeld einzusetzen.

Neue Führungsspieler und die Offensive

Die künftigen Transferaktivitäten des Teams hängen nun ausschließlich von möglichen Verkäufen von Aurélien Tchouaméni oder Eduardo Camavinga ab. Außerdem wird erwartet, dass Fede Valverde nach der Verpflichtung von Yan Diomande für 125 Millionen Euro auf den rechten Flügel wechselt oder auf der Ersatzbank bleibt.

Auf der offensiven Mittelfeldposition möchte José Mourinho dem 21-jährigen türkischen Talent Arda Güler die Rolle des wichtigsten Kreativspielers übertragen. Der Trainer verlangt von dem jungen Fußballer die Aufgabe, die früher Mesut Özil übernommen hatte.

Die Vereinsführung ist fest davon überzeugt, dass Bernardo Silvas unermüdlicher Einsatz und Arda Gülers außergewöhnliche Übersicht Stars wie Vinícius Júnior, Jude Bellingham und Kylian Mbappé gute Chancen ermöglichen werden. Diese beiden technisch starken Spielmacher werden eine zentrale Rolle bei der Kontrolle des Spieltempos übernehmen.