Huawei Mate 80 übertrifft Xiaomi 17 Pro und Vivo X300 Serie an Beliebtheit

Die Huawei Mate 80 Smartphone-Serie zeigt starke Verkaufszahlen, doch das Basismodell wurde zur größten Überraschung der Reihe. Laut dem Insider Digital Chat Station wurde das Standardmodell Huawei Mate 80 in China innerhalb von sechs Monaten nach Verkaufsstart fast 4 Millionen Mal aktiviert. Dies berichtet Ixbt.com .

Dem veröffentlichten Bericht zufolge konnte das Standardmodell allein bei den Aktivierungszahlen eine Reihe konkurrierender Flaggschiffe übertreffen. Insbesondere erwies es sich als beliebter als das Duo Xiaomi 17 Pro und Xiaomi 17 Pro Max sowie die Modelle Vivo X300 und Vivo X300 Pro.

Zum Vergleich: Zuvor wurde berichtet, dass in den ersten zwei Monaten nach Verkaufsstart des Mate 80 etwa 1,5 Millionen Einheiten verkauft wurden, wobei sich die Wachstumsrate danach deutlich beschleunigte. Dies zeigt, dass das Nutzerinteresse am Basis-Flaggschiff stabil bleibt.

Derzeit haben die Gesamtverkäufe der gesamten Serie, einschließlich der Pro- und Pro Max-Versionen, die Marke von 6 Millionen Einheiten überschritten. Dieser Erfolg von Huawei unterstreicht die weitere Stärkung der Marktposition der Marke auf dem chinesischen Smartphone-Markt.