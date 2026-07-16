Landwirt baut riesigen Knoblauch an und stellt Rekord auf

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Landwirt baut riesigen Knoblauch an und stellt Rekord auf

Ein britischer Landwirt hat mit seiner außergewöhnlichen Ernte erneut die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Der 67-jährige Gärtner Graham Barratt aus Gloucester, England, stellte einen neuen Rekord auf, indem er eine riesige Knoblauchknolle mit einem Gewicht von fast 2 Kilogramm züchtete.

Laut der Washington Post wiegt der Rekord-Knoblauch 1,75 Kilogramm und hat einen Durchmesser von etwa 19 Zentimetern. Das ist fünfmal größer als bei gewöhnlichem Knoblauch. Barratt pflanzte den Knoblauch im September 2025 und erntete ihn im Juni 2026.

„Ich habe sofort erkannt, dass ich ein sehr seltenes Ergebnis erzielt habe“, sagt der rekordbrechende Gärtner.

Es wird berichtet, dass dies Graham Barratts zehnter Weltrekord innerhalb der letzten zwei Jahre ist. Zuvor gelang es ihm bereits, Rekorde in Kategorien wie schwerste Luffa, schwerster Sellerie, schwerste Tomatillo und längste Erbsenschote aufzustellen.

Barratt, ein ehemaliger Telekommunikationsmanager, begann vor 12 Jahren nach seinem Eintritt in den Ruhestand ernsthaft mit dem Anbau von Riesen-Gemüse. Er betont, dass man für solche Ergebnisse fruchtbaren Boden, hochwertiges Saatgut, günstiges Wetter und natürlich ein wenig Glück benötigt.

Der Landwirt plant, den Rekord-Knoblauch zu trocknen, die Samen zu bewahren und sein Ergebnis in der nächsten Saison noch weiter zu verbessern.

Eine Person in einem blau gestreiften Hemd hält eine riesige Knoblauchknolle in den Händen.
LandwirtschaftWeltrekordGartenbauGraham BarrattRiesengemüse
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Charos
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