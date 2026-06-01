Xiaomi kündigt Akku-Austauschprogramm für rekordverdächtige 100+ Smartphone-Modelle an

Xiaomi erweitert sein Akku-Austauschprogramm, um die Lebensdauer von Smartphones zu verlängern. Derzeit umfasst das Programm 101 Modelle der Marken Xiaomi und Redmi, was die bisher größte Initiative dieser Art darstellt. In China beginnen die Preise für Original-Akkus bei etwa 7 US-Dollar. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Programm umfasst eine breite Palette klassischer Xiaomi- und Redmi-Smartphones, darunter die Serien Xiaomi 10, Xiaomi 11, Xiaomi 12, Xiaomi 13 und Xiaomi 15 sowie alle gängigen Serien von Redmi K30 bis Redmi K80. Als besonderes Angebot erhalten Nutzer einen Rabatt von 20 % auf den Akku-Austausch.

Neben Smartphones bietet das Unternehmen einen Rabatt von 50 % auf die Laptop-Reinigung sowie Festpreise für die Wartung von Haushaltsgeräten wie Klimaanlagen, Waschmaschinen und Dunstabzugshauben an. Xiaomi-Vertreter betonen, dass der Kapazitätsverlust ein normaler Prozess ist und ein rechtzeitiger Austausch für eine stabile Geräteleistung empfohlen wird.

Interessanterweise führen die neuen Akkus bei einigen Modellen sogar zu einer Kapazitätserhöhung. So wurde bekannt gegeben, dass die Kapazität bei den Modellen Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und Xiaomi 13 Ultra nach dem Akku-Austausch auf 4850, 5361 bzw. 5500 mAh steigt.