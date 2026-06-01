Samsung bringt 2026 erstmals drei Galaxy Watch Modelle gleichzeitig auf den Markt

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Samsung bringt 2026 erstmals drei Galaxy Watch Modelle gleichzeitig auf den Markt

Es wird erwartet, dass Samsung seinen Update-Zyklus für Smartwatches ändert und gleichzeitig drei Galaxy Watch Modelle vorstellt. Dies ging aus dem Softwarecode eines Wear OS App-Updates hervor. Die durchgesickerten Informationen erwähnen drei Geräte unter den Codenamen Fresh 9, Wise 9 und Project X2. Dies berichtet Ixbt.com.

Es wird vermutet, dass diese Gadgets als Galaxy Watch 9, Galaxy Watch 9 Classic und die zweite Generation der Galaxy Watch Ultra auf den Markt kommen werden. Sollte sich dies bestätigen, würde Samsung die traditionelle einjährige Pause umgehen und die Classic-Version aktualisieren. Dies bedeutet die Rückkehr der physischen drehbaren Lünette, auf die Nutzer sehnsüchtig gewartet haben.

Technisch gesehen sollen die Basismodelle Watch 9 und Watch 9 Classic den aus der Vorgängergeneration bekannten Exynos W1000 SoC-Prozessor beibehalten. Gleichzeitig könnte das Modell Watch Ultra 2 auf den neuen Snapdragon Wear Elite-Chip von Qualcomm umsteigen, was die Leistung des Geräts erheblich steigern würde.

Für die neuen Geräte wird eine Raise-to-Talk-Funktion erwartet. Mit dieser Funktion lässt sich der Sprachassistent ohne Aktivierungswörter durch einfaches Anheben des Handgelenks starten. Gerüchten zufolge ist die offizielle Vorstellung für den 22. Juli zusammen mit Samsungs neuen faltbaren Smartphones geplant.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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