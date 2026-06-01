Spezielles iPhone 17 Pro für das SPIEF 2026 Forum in Russland vorgestellt

Im Vorfeld des St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), das vom 3. bis 6. Juni 2026 stattfindet, hat das russische Unternehmen Caviar eine exklusive Version des Apple-Smartphones vorgestellt. Das Design des Geräts ist in einer silbernen Palette gehalten, die den architektonischen Stil und das Prestige von St. Petersburg widerspiegelt. Dies berichtet Ixbt.com .

Das Hauptelement des Smartphones ist eine mit feiner Goldgravur verzierte Titanplatte. Sie zeigt die Skyline der Stadt, einschließlich der Peter-und-Paul-Festung und der Isaakskathedrale. In der Mitte der Komposition befindet sich das vergoldete russische Staatswappen, während am unteren Gehäuserand eine spezielle Plakette mit der Aufschrift „SPIEF 2026“ angebracht ist.

Laut Vertretern von Caviar wurde dieses Modell im „Light Custom“-Stil gefertigt. Dies ermöglicht es, die ursprüngliche Funktionalität, die Abmessungen und das Gewicht des iPhone unverändert beizubehalten. So erhalten Nutzer ein einzigartiges Design bei gleichzeitiger Nutzung der Apple-Technologie.

Ein weiteres besonderes Merkmal dieser auf nur 26 Exemplare limitierten Serie ist die Verpackung. Die Smartphone-Box ist mit einem interaktiven Bildschirm ausgestattet, auf dem ein Video über das Forum abgespielt wird. Der Preis für das Modell iPhone SPIEF 2026 beginnt bei 400.000 Rubel.