Unerwartete Entdeckung hinter der Pluto-Umlaufbahn: Atmosphäre auf kleinem Objekt gefunden

Die internationale Beobachtungskampagne TABASCO und eine Gruppe akademischer Forscher haben eine Atmosphäre auf dem transneptunischen Objekt (612533) 2002 XV93 in den äußeren Regionen des Sonnensystems nachgewiesen. Dies ist das erste Mal in der Geschichte, dass eine Gashülle auf einem kleinen Himmelskörper mit einem Radius von weniger als 1000 Kilometern entdeckt wurde. Bisher galt im Kuipergürtel nur Pluto als Körper mit einer vollwertigen Atmosphäre. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Entdeckung erfolgte am 10. Januar 2024 durch die Beobachtung der Sternbedeckung (Okkultation) durch dieses Objekt. Die Daten eines Netzwerks von Bodenstationen zeigten, dass die Lichtkurve nicht abrupt, sondern sanft abfiel. Dieses Phänomen entsteht durch die Lichtbrechung (Refraktion) in atmosphärischen Schichten und ist für luftleere Körper untypisch.

Den Daten zufolge beträgt der Radius von 2002 XV93 etwa 235 Kilometer, der Oberflächendruck liegt im Bereich von 100–200 Nanobar. Dieser Wert ist deutlich höher als für andere große transneptunische Objekte vorhergesagt. Die Studie nutzte ein Netzwerk von Teleskopen mit kleiner Apertur (0,2–1,05 m), die mit Hochgeschwindigkeits-CMOS-Kameras ausgestattet waren, was die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Amateur- und Profiastronomen unterstreicht.

Physikalisch gesehen ist diese Entdeckung ein echtes Paradoxon. Bei einer solch geringen Größe und niedrigen Temperatur (40–50 K) hätten Gase schnell in den Weltraum entweichen müssen. Wissenschaftler erklären die Existenz der Atmosphäre mit zwei Szenarien: erstens anhaltende kryovulkanische Aktivität und zweitens die Freisetzung flüchtiger Stoffe durch eine Kollision mit einem anderen Eiskörper in den letzten 100 Jahren.

Diese Entdeckung verändert grundlegend das Verständnis der Entwicklung kleiner Körper im Universum. Zukünftige spektroskopische Untersuchungen werden helfen, die Zusammensetzung und Stabilität der Atmosphäre zu bestimmen. Wenn der Druck mit der Zeit abnimmt, ist dies die Folge einer Kollision; bleibt er stabil, ist es das Ergebnis interner geologischer Prozesse.