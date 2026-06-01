Surface mit RTX 5070-Leistung: Laptop mit Nvidia RTX Spark-Chip vorgestellt

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Surface mit RTX 5070-Leistung: Laptop mit Nvidia RTX Spark-Chip vorgestellt

Microsoft und Nvidia haben offiziell das Surface Laptop Ultra angekündigt, ein neues 15-Zoll-Notebook, das als das leistungsstärkste Gerät in der Geschichte der Surface-Reihe bezeichnet wird. Die Neuheit basiert auf dem kürzlich eingeführten Nvidia RTX Spark Arm-Chip, der hohe Leistung und Energieeffizienz verspricht. Dies berichtet Ixbt.com .

Der RTX Spark-Prozessor ist ein leistungsstarkes System-on-a-Chip mit 20 CPU-Kernen und 6144 CUDA-Kernen. In maximalen Konfigurationen kann das Gerät mit bis zu 128 GB Unified Memory ausgestattet werden, wobei auch einfachere Versionen ab 16 GB erhältlich sein werden. Die KI-Leistung erreicht 1 Petaflops, während die Grafikleistung dem Niveau der GeForce RTX 5070 entspricht.

Das Fundament des Laptops basiert auf einer Architektur, die den für KI-Entwickler konzipierten DGX Spark-Lösungen nahekommt. Das Surface Laptop Ultra ist mit einem 15-Zoll-Mini-LED-Display mit einer Dichte von 262 ppi und einer Helligkeit von bis zu 2000 Nits im HDR-Modus ausgestattet. Das Gerät verfügt zudem über ein erweitertes taktiles Touchpad.

Die Schnittstellenausstattung umfasst USB-C, USB-A, HDMI-Anschlüsse, einen SD-Kartenslot und einen Kopfhöreranschluss. Das Gehäuse ist in den Farben Dunkelgrau und Silber erhältlich. Der Verkauf weiterer Geräte auf Basis von RTX Spark von Microsoft- und Nvidia-Partnern wird für diesen Herbst erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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