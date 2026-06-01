Huawei nova 16 Ultra vorgestellt: 7000 mAh Akku und 200 MP Kamera

Huawei hat in China offiziell das nova 16 Ultra vorgestellt, das fortschrittlichste Modell der neuen nova 16-Serie. Das Gerät ist mit einem riesigen 7000-mAh-Akku ausgestattet und unterstützt 100W kabelgebundenes, 50W kabelloses und 7,5W umgekehrtes kabelloses Laden. Das Gehäuse ist nach IP68- und IP69-Standards gegen Wasser und Staub geschützt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das Smartphone verfügt über ein 6,84-Zoll LTPO-OLED-Panel, das Full-HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz bietet. Der Bildschirm ist durch robustes Kunlun Glass geschützt und erreicht eine Spitzenhelligkeit von 6000 Nits. Auf der Vorderseite befinden sich eine 50-Megapixel-Selfie-Kamera und ein spezieller Spektralsensor.

Die Hardware basiert auf dem Kirin 9010S-Prozessor und läuft mit dem neuen Betriebssystem HarmonyOS 6.1. Das nova 16 Ultra unterstützt zudem Satellitenkommunikation, insbesondere den Nachrichtenaustausch über das Beidou-System.

Das Hauptkameramodul hat ein ungewöhnliches Design mit Kunstlederbezug. Es umfasst einen 200-Megapixel-RYYB-Sensor (mit OIS), ein 50-Megapixel-Teleobjektiv mit 3,7-fachem optischem Zoom und ein weiteres 50-Megapixel-Ultraweitwinkelmodul. In China kostet die Version mit 256 GB Speicher 695 Dollar, die Top-Version mit 1 TB Speicher 855 Dollar. Der offizielle Verkauf beginnt am 6. Juni.