VTB startet eine spezielle Online-Bank für Kinder und Jugendliche

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VTB startet eine spezielle Online-Bank für Kinder und Jugendliche

Im Herbst dieses Jahres wird die VTB Bank einen spezialisierten Online-Bankdienst für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren einführen. Dies gab Olga Skorobogatova, die erste stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Bank, am Vorabend des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg bekannt. Dies berichtet Ixbt.com .

Über die neue Plattform können Kunden im Alter von 6 bis 14 Jahren Geldüberweisungen per Telefonnummer tätigen, per QR-Code bezahlen und einen „intelligenten“ Feed nutzen, der Tipps zu Ersparnissen und Sicherheit bietet. Ein spezieller Lern-Chatbot wird ebenfalls in die App integriert.

Um den Dienst zu nutzen, müssen Eltern eine VTB-Karte oder einen Zahlungsaufkleber unter Angabe der Mobilnummer ihres Kindes bestellen. Funktionen zur Ausgabenkontrolle und zum Festlegen von Limits stehen den Eltern in der Hauptanwendung der Bank zur Verfügung.

Darüber hinaus wird ein „Second-Hand“-Service für Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren vorbereitet. Diese Funktion ermöglicht es Eltern, Transaktionen ihrer Kinder, die ein festgelegtes Limit überschreiten, aus der Ferne zu bestätigen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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