Transfer-Hammer bei Sogdiana: Ein Legionär mit Serie-A-Erfahrung kommt nach Jizzakh!

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Transfer-Hammer bei Sogdiana: Ein Legionär mit Serie-A-Erfahrung kommt nach Jizzakh!

Der Verein Sogdiana aus Jizzakh setzt die Verstärkung seines Kaders in der Sommer-Transferperiode fort. Das Team hat offiziell die Verpflichtung eines versierten serbischen offensiven Mittelfeldspielers, Petar Mićin bekannt gegeben.

Zamin.uz präsentiert die Details dieses Transfers und interessante Fakten zur erfolgreichen Karriere des neuen Legionärs.

Vertragsdetails

Die Vereinbarung mit dem 27-jährigen serbischen Flügelspieler ist langfristig angelegt und gilt bis zum 31. Dezember 2027. Dies zeigt, dass der Verein aus Jizzakh großes Vertrauen in den neuen Spieler setzt und seine Zukunftspläne mit diesem Legionär verbindet.

Wer ist Petar Mićin? Eine Chronik seiner Karriere

Mićin ist ein erfahrener Fußballer, der bereits in mehreren starken europäischen Ligen gespielt hat, darunter im System der italienischen Serie A und in der ukrainischen Premier Liga.

In der folgenden Tabelle können Sie sich einen Überblick über die bisherigen Vereine des Spielers und seine ereignisreiche Karriere verschaffen:

Vereinsname

Land

Status / Rolle

Vojvodina, Čukarički, Napredak, Radnički Niš

Serbien

Frühe Karrierejahre, Teilnahme an der heimischen Meisterschaft

Udinese

Italien

Vertraglich im System eines Serie-A-Clubs gebunden, Vertreter der Top-5-Ligen

Chievo

Italien

Auf Leihbasis gespielt

Sereď

Slowakei

Sammelte auf Leihbasis Erfahrung auf europäischem Parkett

Sorja Luhansk

Ukraine

Seit 2023 einer der Stamm- und Führungsspieler des Teams

Internationale Erfahrung: Petar Mićin hat sein Land nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch als Teil der serbischen U-19 und U-21 Juniorennationalmannschaften auf internationaler Bühne vertreten.

Vielseitigkeit auf dem Platz: Auf welcher Position spielt er?

Für den Cheftrainer von Sogdiana bietet der Transfer von Mićin einen enormen taktischen Vorteil. Er ist ein universeller Fußballer, der auf mehreren Offensivpositionen gleichermaßen aktiv und gefährlich agieren kann:

  • Hauptposition: Linksaußen (Stürmer).

  • Zusätzliche Positionen: Kann bei Bedarf auch als Rechtsaußen oder offensiver Mittelfeldspieler (Spielmacher) zum Erfolg des Teams beitragen.

Aktivität der Jizzakher auf dem Transfermarkt

Der Verein aus Jizzakh hat sich für die aktuelle Saison sehr hohe Ziele gesetzt. Sogdiana arbeitet systematisch an der Verstärkung des Kaders in der Sommer-Transferperiode.

Zur Erinnerung: Vor diesem Transfer hatte das Team bereits den erfahrenen russischen Innenverteidiger Igor Golban verpflichtet und damit die Defensive gestärkt. Die Ankunft von Mićin soll das Offensivpotenzial des Teams auf ein neues Niveau heben.

SogdianaPetar MićinUsbekische SuperligaFußball-TransfersSerie A
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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