105 Millionen Signale und alle von der Erde: UCLA schließt zehnjährige Studie ab

Radioastronomen der University of California, Los Angeles (UCLA) haben die Ergebnisse eines zehnjährigen Programms zur Suche nach technologischen Signaturen außerirdischer Zivilisationen bekannt gegeben. Die Forschung wurde mit dem 100-Meter-Green-Bank-Teleskop bei Frequenzen zwischen 1,15 und 1,73 GHz durchgeführt. Während der Beobachtungen analysierten Wissenschaftler über 70.000 Sternsysteme und registrierten etwa 105,7 Millionen Kandidatensignale. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Trotz der riesigen Datenmenge konnte kein einziges Signal die Überprüfung bestehen. Alle Kandidaten erwiesen sich letztendlich als terrestrische Funkstörungen durch Satellitenkommunikation und andere anthropogene Quellen. Die Forscher betrachten dies jedoch nicht als Misserfolg, sondern als wichtiges wissenschaftliches Ergebnis. Um die Zuverlässigkeit der Suchmethoden zu testen, wurden künstliche Testsignale in das System eingespeist, die die Algorithmen mit einer Genauigkeit von 94 % bis 98,7 % erkannten.

Während der Analyse wurden Methoden des maschinellen Lernens eingesetzt, darunter konvolutive neuronale Netze aus der ResNet-Familie. Diese Technologien halfen dabei, nützliche Signale automatisch vom Rauschen zu trennen. Auch Freiwillige der Zooniverse-Plattform beteiligten sich aktiv an der Vorbereitung des Datensatzes für das Training der Algorithmen. Die Studie berücksichtigte auch komplexe Effekte wie Doppler-Frequenzverschiebungen, die durch die Planetenrotation verursacht werden.

Den Ergebnissen zufolge wurde deutlich, dass starke Funksender in unserem lokalen Teil der Galaxie sehr selten sind. Berechnungen zeigen, dass mit 95 % Wahrscheinlichkeit weniger als eines von 16.000 Sternsystemen ein starkes Signal bis zu einer Entfernung von 20.000 Lichtjahren aussenden kann. Zum Vergleich: Die Empfindlichkeit dieser Suche reichte aus, um ein Signal auf dem Niveau des berühmten Arecibo-Observatoriums in einer Entfernung von mehreren hundert Lichtjahren zu erkennen.

Die Autoren wiesen auch auf die begrenzte staatliche Finanzierung von Projekten wie SETI hin. Derzeit wird solche Forschung hauptsächlich durch private Stiftungen durchgeführt. Obwohl diesmal keine Außerirdischen gefunden wurden, bewies das Projekt, wie wichtig die Rolle von künstlicher Intelligenz und Freiwilligen bei der Verarbeitung astronomischer Daten ist.