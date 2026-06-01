DuckDuckGo erleichtert den Zugang zur KI-freien Suchmaschine

Während der Nutzerstrom zunimmt, bietet die alternative Suchmaschine DuckDuckGo neue Möglichkeiten für Menschen mit einer Anti-KI-Einstellung. Das Unternehmen hat spezielle Erweiterungen für Chrome und Firefox veröffentlicht. Mit diesen Erweiterungen können Nutzer noai.duckduckgo.com als Standardsuchmaschine festlegen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wenn das neue System aktiviert ist, werden Nutzer auf eine Seite weitergeleitet, die frei von KI-generierten Antworten, Chatbot-Vorschlägen und KI-Bildern in den Suchergebnissen ist. DuckDuckGo-Vertreter erklärten, dieser Schritt sei erfolgt, um Nutzern, die die traditionelle Suche bevorzugen, Komfort zu bieten, nachdem Google angekündigt hatte, seine Suchmaschine vollständig auf ein KI-basiertes Format umzustellen.

Statistiken zufolge sind die Besuche bei DuckDuckGo seit der Ankündigung der Google-Änderungen sprunghaft angestiegen. Insbesondere die wöchentlichen Besuche auf der KI-freien Suchseite stiegen um 30 %, und die App-Installationen in den USA wuchsen um 18,1 %. Nutzer suchen nach dem klassischen "10 blaue Links"-Format anstelle der von Google angebotenen AI Overviews.

Es ist erwähnenswert, dass DuckDuckGo nicht grundsätzlich gegen KI-Technologien ist. Das Unternehmen bietet weiterhin seinen eigenen KI-Chatbot und kostenpflichtige Abonnements an, die den Zugriff auf verschiedene neuronale Netzwerkmodelle ermöglichen. Das Unternehmen möchte jedoch den Nutzern eine Wahlmöglichkeit lassen und das Recht garantieren, Suchergebnisse ohne künstliche Eingriffe zu sehen.

In naher Zukunft wird DuckDuckGo auch seine Privacy Essentials-Erweiterungen für Edge- und Opera-Browser aktualisieren. Dieses Update ermöglicht es Nutzern, KI-Einstellungen präziser zu steuern. Für Nutzer des DuckDuckGo-Browsers bleiben diese Einstellungen derzeit automatisch erhalten.