Ehemaliger Meta-CTO sammelt 250 Millionen Dollar für Klimaprojekte

Gigascale, eine von dem ehemaligen Meta-CTO Mike Schroepfer gegründete Venture-Firma, gab am Montag die Auflegung eines neuen 250-Millionen-Dollar-Fonds bekannt, um Unternehmer zu unterstützen, die die "physische Wirtschaft neu aufbauen". Der Fonds konzentriert sich auf Energie, Netzinfrastruktur und kritische Mineralien, wie Techcrunch.com berichtet.

Gigascale stemmt sich gegen den allgemeinen Branchentrend und hält konsequent am Fokus auf Climate Tech fest. Der zweite Fonds des Unternehmens ist die logische Fortsetzung der Investitionsstrategie, die Mike Schroepfer in den letzten drei Jahren verfolgt hat. Bisher hat Gigascale in namhafte Startups wie Commonwealth Fusion Systems, Heron Power, Mill und Form Energy investiert.

In den letzten Jahren ist der Climate-Tech-Sektor aufgrund der Anforderungen von KI zunehmend mit Energie und Infrastruktur verknüpft worden. Angesichts des steigenden Strombedarfs bieten Investitionen in neue Energiequellen und deren Bereitstellung große Chancen. Schroepfer nannte Solarenergie als Beispiel für eine kostengünstige und schnelle Technologie, die den Markt erobert.

KI und großflächige Elektrifizierung erschweren Unternehmen den Anschluss an das allgemeine Stromnetz. Infolgedessen versuchen viele Unternehmen, ihre eigenen Energiequellen zu schaffen. So reichen die Wartezeiten für Erdgasturbinen bis in die frühen 2030er Jahre. In einem solchen Umfeld des Energiemangels werden Startups, die Energie günstiger und flexibler liefern können, voraussichtlich den Markt anführen.

Gigascale beschränkt sich nicht nur auf die Energieerzeugung. Das Unternehmen sucht auch nach neuen Möglichkeiten in den Bereichen Netzinfrastruktur, kritische Mineralien und "physische KI". Dies ist ein strategischer Schritt von Schroepfer, um seine technologische Expertise mit der Lösung von Klimaproblemen zu verbinden.