Grand Theft Auto V Cheat-Dienst gehackt: Daten von tausenden Nutzern geleakt

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Grand Theft Auto V Cheat-Dienst gehackt: Daten von tausenden Nutzern geleakt

Die Plattform Atlas Menu, die Cheat-Dienste für das beliebte Online-Spiel Grand Theft Auto V anbietet, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Laut dem Benachrichtigungsdienst Have I Been Pwned umfassen die gestohlenen Daten E-Mail-Adressen, Benutzernamen, verschlüsselte Passwörter, IP-Adressen und Support-Anfragen. Dies berichtete Techcrunch.com .

Dem Bericht zufolge sind durch diesen Hack die Daten von fast 64.000 Konten gefährdet. Interessanterweise hatte Atlas Menu auf seiner offiziellen Website "sichere Authentifizierung und ein hohes Maß an Privatsphäre durch fortschrittliche Verschlüsselungsmethoden" versprochen. Die Website ist derzeit nicht erreichbar.

Der Hacker, der die Verantwortung für den Angriff übernahm, veröffentlichte die gestohlenen Daten auf der Plattform GitHub. Es wird vermutet, dass das Hauptziel des Hackers darin bestand, sich an Betrügern zu rächen. Die Eigentümer von Atlas Menu haben bisher keine offizielle Stellungnahme zu diesem Vorfall abgegeben.

Atlas Menu bot Spielern übernatürliche Fähigkeiten wie "Unsichtbarkeit", "Supersprung" und das Fliegen über die Karte. Dieser Vorfall zeigt, wie anfällig die persönlichen Daten von Nutzern sind, die in Spielen unfaire Methoden anwenden möchten.

Heutzutage sind Spiele-Cheats zu einem Millionengeschäft geworden, da viele Spieler bereit sind zu zahlen, um sich einen Vorteil gegenüber ihren Rivalen zu verschaffen. Atlas Menu ist nicht der erste Dienst dieser Art, der Opfer eines Cyberangriffs wurde; zuvor gab es Berichte über den Hack eines bekannten Cheat-Dienstes für Counter-Strike: Global Offensive.

CybersicherheitGrand Theft Auto VHackerDatenleckAtlas Menu
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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