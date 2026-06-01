Globaler Ausfall bei Microsoft-Diensten: Office und Teams ausgefallen

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Globaler Ausfall bei Microsoft-Diensten: Office und Teams ausgefallen

Am Montag, den 1. Juni 2026, erlebten Nutzer weltweit erhebliche Störungen bei den Microsoft-Cloud-Diensten. Die Probleme betrafen hauptsächlich die Webversionen der Microsoft 365-Suite, insbesondere Microsoft Teams und Office for the web. Infolgedessen war die Möglichkeit, Dateien zu öffnen und Nachrichten in Unternehmensumgebungen auszutauschen, vorübergehend unterbrochen. Dies berichtete Ixbt.com .

Die offizielle Microsoft 365 Status-Seite bestätigte, dass das Unternehmen Berichte untersucht, wonach Benutzer keine Dateien in den Plattformen Office for the web und Microsoft Teams öffnen konnten. Kurz darauf klärten die Entwickler die Situation: Eine Analyse der Telemetriedaten der Dienste zeigte einen starken Anstieg der Fehlerraten bei allen Office-Webanwendungen.

Mehrere Stunden lang wurden die genaue Ursache der Störung und der geografische Umfang des Problems nicht bekannt gegeben. Microsoft-Spezialisten arbeiteten jedoch schnell an der Behebung des Problems. In einer aktualisierten Nachricht gab Microsoft 365 Status offiziell bekannt, dass alle technischen Störungen vollständig behoben wurden.

Derzeit ist der Zugriff auf Excel, SharePoint-Webanwendungen sowie den Teams-Messenger für alle Benutzer wieder vollständig hergestellt. Das Unternehmen entschuldigte sich bei den Nutzern für die Unannehmlichkeiten und überwacht die Systemstabilität.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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