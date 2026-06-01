Wasserknappheit als Hauptrisiko in SpaceX IPO-Unterlagen genannt

Das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX hat eine unerwartete Änderung an seinem IPO-Antrag (Börsengang) vorgenommen. Im aktualisierten Dokument warnt das Unternehmen Investoren davor, dass der Mangel an Wasserressourcen, die zur Kühlung von Rechenzentren benötigt werden, ein ernstes Risiko darstellen könnte. Für SpaceX ist der Wasserbedarf nun strategisch ebenso wichtig wie Strom, Prozessoren und andere kritische Ressourcen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Mit der Aufnahme des KI-Projekts xAI ist der Bedarf an Rechenleistung sprunghaft angestiegen. Während sich SpaceX früher nur auf Energiekosten und Baufristen konzentrierte, erkennt das Unternehmen nun an, dass Wasserknappheit, Dürre und der Wettbewerb um lokale Ressourcen den Betrieb von Rechenzentren einschränken könnten. Dieses Problem ist zu einem entscheidenden Faktor bei der Standortwahl für neue Anlagen geworden.

Die Änderungen im Dokument könnten das Ergebnis laufender Verhandlungen mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sein. Die Auswirkungen von Rechenzentren auf die lokalen Wasservorräte im Kontext des Klimawandels werden derzeit weltweit intensiv diskutiert. SpaceX erklärte, dass es bei Wasserknappheit gezwungen sein könnte, auf teurere alternative Kühltechnologien umzusteigen.

Darüber hinaus gab SpaceX bekannt, dass es 5 % der IPO-Aktien für seine Mitarbeiter und Angehörige der Führungsebene reserviert hat. Zudem wurde vor einer möglichen Verwässerung der Anteile aktueller Aktionäre gewarnt, da in Zukunft aufgrund einer möglichen Fusion mit Tesla oder anderer Großtransaktionen zusätzliche Aktien ausgegeben werden könnten.