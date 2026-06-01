Huawei Nova 16 und Nova 16z: 7000 mAh Akku und Satellitenverbindung

Huawei hat seine Smartphone-Mittelklasse mit den neuen Modellen Nova 16 und Nova 16z erweitert. Diese Geräte sind mit Funktionen ausgestattet, die bisher nur Flaggschiffen vorbehalten waren, darunter ein Satelliten-Nachrichtensystem und Akkus mit extrem hoher Kapazität. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Modell Nova 16 verfügt über einen Kirin 9010S-Prozessor und ein 6,68-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2800 x 1280 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Hauptmerkmal des Geräts ist der 7000-mAh-Akku und die 100-Watt-Schnellladetechnologie. Das Kamerasystem umfasst einen 50-Megapixel-Hauptsensor und ein Periskop-Modul mit 100-fachem Digitalzoom. Es unterstützt zudem die Zwei-Wege-Satellitenkommunikation über das BeiDou-System, Wi-Fi 7 und den IP65-Schutzstandard.

Die Version Nova 16z wird von einem Kirin 8020-Chip angetrieben und ist mit einem 6,7-Zoll-FHD+-Bildschirm ausgestattet. Das Smartphone verfügt über einen 6000-mAh-Akku und wird ebenfalls mit einem 100-Watt-Ladegerät geliefert. Der Kamerablock besteht aus einem 50-Megapixel-Hauptsensor und einem 12-Megapixel-Teleobjektiv, während die Selfie-Kamera 50 Megapixel bietet.

Beide Smartphones laufen mit dem neuen Betriebssystem HarmonyOS 6.1. Künstliche Intelligenz (KI)-Funktionen wie Bildverarbeitung und ein intelligenter Sprachassistent sind in das System integriert. Was die Preise betrifft, so beginnt das Modell Nova 16z bei 335 US-Dollar, während das Huawei Nova 16 ab 420 US-Dollar erhältlich ist.